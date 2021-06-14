Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahında liderler ile bir araya geliyor.Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.





BRÜKSEL'DE TARİHİ ZİRVE





NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.





Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.