Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi /14 Haziran 2021 18:59

Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşmesi başladıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşmesi başladı. İki lider, Brüksel'de bir araya geldi.

SHABER3.COM

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO karargahı, 30 müttefik ülkenin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Karargahında liderler ile bir araya geliyor.Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Erdoğan ile Miçotakis'in, NATO Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki görüşmesi, basına kapalı gerçekleşiyor.

BRÜKSEL'DE TARİHİ ZİRVE

NATO Liderler Zirvesi, üye ülkelerin liderlerinin katılımıyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı.Zirvenin yapıldığı NATO Karargahı'nda konuklar için resmi karşılama programı düzenlendi.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderler NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılandı.

Tüm liderlerin tek tek karşılanmasının ardından sosyal mesafe kuralına uyularak aile fotoğrafı çektirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan Miçotakis ile bir araya geldi Sonraki Haber >>

"75 yaşındaki kadının parasını alacağım diye terörist yaptılar"

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

KHK’lar dünya tarihinin en büyük hukuk katliamadır

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

Yasa dışı kaçırmanın failleri Uluslararası Ceza Mahkemesinde yargılanacak

"Ben kaybedersem hepimiz boğuluruz Sülo"

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

TİP, AKP'li Cumhurbaşkanına Tayyip Erdoğan'ın sözleriyle cevap verdi

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Saniyeler içinde yerle bir oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a tokat

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Soylu-Davutoğlu polemiğinde kılıçlar çekildi

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

Külünk 'günah işleme özgürlüğü'ne mi sığınacak?

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi

İnandı için ‘sessiz protesto’ eylemi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:35:55