Erdoğan, Miçotakis ile görüştü

Birçok meselede anlaşmazlık yaşayan iki komşu ülke arasında liderler seviyesinde görüşmeler nadir görülüyor.Yunanistan Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Miçotakis , koronavirüs salgınının etkileriyle mücadele yollarını, sınırların yeniden açılmasını ve turist trafiğinin yeniden başlamasını değerlendirdi.





Açıklamada, “Miçotakis ve Erdoğan iki taraflı iletişim kanallarını açık tutmaya karar verdiler” dedi.Konuya yakın bir kaynak, “İki lider, (güvenlik ve askeri konular gibi) yüksek politika konularını ele almadı ancak gerginliğin nispeten yüksek olduğu ve iletişim kanallarının yeniden tesis edilmesi gerektiği konusunda anlaştılar” dedi.





Kaynak, “İki taraf birbirleriyle konuşamazsa gerilim azalamaz” dedi.İkisi de NATO üyesi ve komşu olmalarına rağmen, Yunanistan ve Türkiye hava sahası hakları, deniz sınırları ve Kıbrıs gibi çeşitli konularda anlaşmazlık yaşıyorlar.