Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Miçotakis'le oturmak istemedi, zirve iptal edildi /03 Mart 2020 10:28

Erdoğan Miçotakis'le oturmak istemedi, zirve iptal edildi

Tayyip Erdoğan, mültecilerle ilgili olarak Bulgaristan ve Yunanistan'ın da yer alacağı toplantıya katılmayı reddetti.

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Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Borisov, "Görüşmemiz sırasında öldürülen göçmenler konusunda bilgi geldi. Sayın Cumhurbaşkanı aslında Sofya'ya gelmeye hazırdı. Fakat Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermeyince toplantıdan vazgeçildi" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırdaki göçmen krizi nedeniyle Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile ortak basın toplantısı düzenlerken Bulgaristan Başbakanı Borisov şunları söyledi:

"Sofya’da üçlü veya daha büyük bir formatta bir toplantının gerçekleştirilmesi konusunda çok büyük bir çaba harcadım. Belki de başarabilirdik. Tam o sırada öldürülen göçmenler konusunda bilgi geldi. Sayın Cumhurbaşkanı aslında cuma günü Sofya’ya gelmeye hazırdı. Fakat Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile aynı masaya oturma arzusunu göstermeyince toplantı düzenlemekten vazgeçildi. Ancak inanıyorum ki en kısa zamanda Avrupa Konseyi ve tüm mevkidaşlarımızla böyle bir görüşme yapmamız gerekiyor. AB kapıda bekleyen insani krizi göremiyor. Türkiye'ye gerekli kaynağın neden verilmediğini anlayamıyorum. Sınırda bekleyen çocuk ve kadınları korumak için çok çalışacağız." 

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