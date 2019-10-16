Erdoğan, Mike Pence ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'deki durumu ele almak üzere Ankara'ya gidecek olan Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmeyi planladığı açıklandı. Erdoğan, Sky News'e yaptığı ilk açıklamada, "Dik duruyoruz, onlarla görüşmeyeceğiz" demişti. Temaslar çerçevesinde Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun mevkidaşları ile görüşeceğini vurgulayan Erdoğan, "Trump gelirse görüşürüm" ifadesini kullanmıştı.







Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'ın Pence ve Pompeo'yu yarın kabul etmeyi planladığını duyurdu.





Ankara'da yapacağı temaslar öncesi Pompeo'dan da bir açıklama geldi. Pompeo, "ABD'nin amacı ABD-Türkiye ilişkilerini koparmak değil. Ama Türkiye'nin bu davranışı sergilemesini önlemek" dedi. Pompeo ayrıca Türkiye'ye yapacağı ziyarette Erdoğan'la yüz yüze görüşmeyi beklediğini söyledi.





ABD Başkanı Donald Trump dün Pence ve Pompeo'nun Ankara'ya giderek, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki operasyonuna son vermesi için baskı yapacağını söyledi. Trump, "Bir ateşkes talep ediyoruz. Düşünebileceğiniz en sert yaptırımları koyduk" demişti.





Erdoğan: YPG ne zaman NATO üyesi oldu?





AKP TBMM Grup Toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 9 Ekim'de başlayan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi verdi. Erdoğan, "Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizlerken, destek bir yana sürekli eleştiriye maruz kaldık. Şimdi Barış Pınarı Harekatı'nı yürütüyoruz. Bu defa çok daha aleni bir dirençle hatta saldırıyla karşı karşıyayız" dedi. Batılı liderlerin operasyonu durdurmak için kendisini aradığını söyleyen Erdoğan, "Bize bugüne kadar terörle mücadelenizde 'size nasıl yardımcı olabiliriz' diye gelen neredeyse hiç olmadı. Sadece ve sadece teröristlerin iddialarını, taleplerini, çıkarlarını korumak için karşımıza çıktılar" dedi. NATO ülkelerine de seslenen Erdoğan, "Bu PKK/YPG ne zaman NATO'nun üyesi oldu da benim haberim olmadı. Bu nasıl iştir? NATO üyesi ülkeler YPG'nin, PYD'nin yanında yer alıyor, onlara her türlü desteği veriyor. Silahsa silah, mühimmatsa mühimmat" diye konuştu.





Türkiye'ye arabuluculuk yapmak isteyen ülkeler de olduğunu belirten Erdoğan, "Bu teröristlerle bize arabuluculuk yapmaya çalışan bazı liderler var. Dedim, 'siz uluslararası savaş hukukunda veya siyaset biliminde ne zamandan beri devletlerin terör örgütleriyle masaya oturduğunu duydunuz" diye tepki gösterdi.





Türkiye'nin Barış Pınarı operasyonunda şu ana kadar bin 220 kilometrekare alanı temizlediğini söyleyen Erdoğan, "Ne zaman ki Münbiç'ten Irak sınırına kadar olan hat boyunca istisnasız bir şekilde 30-35 kilometrelik bir derinliği kontrol altına aldık, işte o zaman harekatımız sona erer. Bu hedefe ulaşana kadar hiçbir güç bizi durduramaz" dedi.





Operasyon sırasında yaşanan sivil kayıplara yönelik eleştirilere de yanıt veren Erdoğan, "Suriye'de bizi sivilleri hedef almakla itham edenleri, 'Suriye operasyonunu, Irak operasyonunu, Afganistan operasyonunu hatırlayın' demekle uyarıyorum" diye konuştu.