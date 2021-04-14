Tele1’de yayınlanan programa konuk olan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 2020 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Bilim Kurulu’nun tam kapanma önerdiğini fakat Erdoğan’ın “Bu kadar insana nasıl bakarız?” diyerek reddettiğini belirtti. Başarır, “Ülkenin en önemli kararlarını tek adam alıyor. Fakat pandemiden 84 milyon sorumluyuz” ifadelerini kullandı.







Başarır’ın açıklamalarından öne çıkan bölümler şöyle:





“128 MİLYAR DOLARI PEŞKEŞ ÇEKTİNİZ”





“Dünyanın hiçbir yerinde ‘Param nerede?’ demek suç değil. Biz muhalefet partisiyiz, iktidarı denetlemek bizim görevimiz. Dolayısıyla bu parayı sormak zorundayız. Cumhurbaşkanı, ‘Bu para 27 milyar dolar’, ‘Bu parayı dövizle mücadelede bu parayı kullandım’ dedi. Bizim genel başkanımız net bir şekilde, ‘Sen Merkez Bankası yasa ve yönetmeliğine aykırı bir şekilde; ihale yapmadan, şeffaf bir şekilde açıklamadan bazı bankalara dağıttın, bazı bankalar kişilere verdi. Parayı alan kişiler zenginleşti, ülke fakirleşti. Bakın bu kadar net! Kimlerin zenginleştiği net çıkar. Dolar 4-5 lirayken bu parayı kim aldı? Dolar 9 lirayken kim sattı? Çık bunları açıkla, ben bunu istiyorum. Yoksa parayı cebine koyduğunu düşünmüyorum. Çünkü 200 bin büyük bavul yapıyor bu para. Sen bu parayı yasayı ve yönetmeliği çiğneyerek birilerine peşkeş çektin. Bu para bugün kullanılsa, aşı sorunumuz biter, 2 ay tam kapanma yapabiliriz ve her gün 250 insanımız ölmez”





“TÜM KARARLARI TEK ADAM VERİYOR AMA PANDEMİDEN 84 MİLYON SORUMLU”





“Ben de bir sorumluluk var, Sağlık Bakanı Koca ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’da bir sorumsuzluk var. Ben sorumlu bir vatandaş olarak tüm kurallara uyuyorum. Kuralları bozan, bana farklı kendisine farklı uygulayan, 3 cm için işletme sahiplerine ceza keserken 10 binlerce kişiyle miting ve kongreler yapan, Türkiye’nin dört bir tarafından insanları bir araya getirip kendisini alkışlattıran sensin.





Bakın çok güzel! 128 milyar dolar nerede? Tek adam karar veriyor. Fakat pandemiden 84 milyon sorumluyuz. Keşke bu ülkenin 84 milyonunu yönettiğinizi bir anlasaydınız be Sayın Bakan! Ülkenin en önemli kararlarını tek adam alıyor. Fakat pandemiden 84 milyon sorumluyuz, ya bırak bunu şimdi”





ERDOĞAN, “BU KADAR İNSANA NASIL BAKARIZ?” DEMİŞ





“Bilim Kurulu 2020’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında tam kapanmayı önerdi. Bakan Koca bunu, Cumhurbaşkanı’na iletti. Cumhurbaşkanı’nın söylediği şey, “Biz bu insanlara nasıl bakarız?” oldu. 83 milyon insanı evinde tutuyorsan en azından karnını doyurmak zorundasın”





“ALMANYA UYUŞÇURUCU TİCARETİ YAPAN KİŞİYİ İADE ETMEDİ”





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin uyuşturucu ticaretinden yargılanan ve Berlin’de bulunan bir suçlunun iadesini istediğini fakat Berlin Federal Mahkemesi’nin Adalet Bakanlığı’na “Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkeleri, son dönemlerde ciddi anlamlarda zedelendiği için bu suçluyu iade edemeyiz” cevabını aldığını belirtti. Başarır, Adalet Bakanı Gül’ün nasıl bu yazıyı kabul ettiğini sordu ve tepki gösterdi.







“YIRTAR ATARIM”





“Bunu ilk kez burada açıklayayım. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi, uyuşturucu ticaretinden yargılanan ve Berlin’de bulunan bir suçlunun iadesini istiyor. Bakanlığa yazı yazıyor, bakanlık da Berlin Federal Mahkemesi’ne yazıyı yolluyor. Berlin’den ‘Türkiye’de hukukun üstünlüğü ilkeleri, son dönemlerde ciddi anlamlarda zedelendiği için bu suçluyu iade edemeyiz’ diye yanıt geliyor. Peki bakan ne yapıyor? Bu yazıyı alıp mahkemeye yolluyor. Bunu yapan Adalet Bakanı… Eğer Türkiye’de hukuk, adalet ve yargı bir yerde dursaydı. Bu ülkenin Adalet Bakanlığı derhal, Dışişleri Bakanlığı ile bir yazı yazıp, Berlin’e yollardı. ‘Hadi oradan burası bir hukuk devleti!’ derdi. Peki bakan ne yaptı? Yazıyı aldı ve bir üst yazıyla 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı. Yani kabul etti.”

