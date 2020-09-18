Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Mısır'la görüşmeler yapılmasına engel yok /18 Eylül 2020 14:38

Erdoğan: Mısır'la görüşmeler yapılmasına engel yok

Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Mısır'la istihbari görüşmeler yapması için hiçbir açıdan engel olmadığını söyledi. Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." şeklinde konuştu.

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Erdoğan, Cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve dış politika üzerine mesajlar verdi.

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili konuşan Erdoğan, "Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşme konusunda sıkıntımız yok. Neyi görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz, aslolan budur." şeklinde konuştu.

Bakım çalışması bittikten sonra Oruç Reis'in tekrar görevine döneceğini de söyleyen Erdoğan, "Oruç Reis'i bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var." dedi ve çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

2013 yılında Muhammed Mursi Hükümetinin devrilmesinin ardından Mısır'la ilişkileri koparan ve çok sert mesajlar veren Erdoğan bu konuda da geri adım attı. Erdoğan, "Mısır ile istihbari görüşmelerin yapılması farklıdır, yaparız. Hiçbir açıdan engel yoktur ama Yunanistan ile yaptığı anlaşma bizi üzmüştür." dedi.
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