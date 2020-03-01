Putin, Erdoğan'a randevu verdi

Suriye'nin kuzeybatısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kontrolündeki İdlib şehrinde 50'den fazla askerin Rusya'nın destek verdiği Beşar Esed rejimine bağlı kuvvetlerin bombardımanında hayatını kaybetmesi Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ile yürüttüğü yakın ilişkiyi tartışmalı hâle getirdi.





Erdoğan'ın "İdlib krizine çözüm bulmak maksadıyla 5 Mart'ta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sayın Putin ile 4'lü zirvede buluşacağız." sözlerinin mürekkebi kurumadan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda), "Böyle bir hazırlığımız yok." demişti.

27 Şubat'ta TSK konvoyunu yönelik hava taarruzunda Rusya'nın açık desteği olduğu hâlde Erdoğan, Rusya'ya doğrudan cevap veremedi. Erdoğan mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşmek için 5 Mart'ta Moskova'ya gidecek.





ERDOĞAN'A ÜÇ İSİM EŞLİK EDECEK



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın da heyette yer alacağı öğrenildi.







Üç ismin Erdoğan'dan bir gün önce Moskova'ya hareket edeceği kaydedildi.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile bugün telefonda görüştü. İki ismin Erdoğan-Putin görüşmesi öncesi ele alınacak konuları değerlendirdiği bildirildi.