Erdoğan, müebbet alan Hizbullah üyelerini affetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre aralarında Hizbullah davası hükümlülerinin de bulunduğu 10 hükümlünün kalan cezalarını kaldırdı.





Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Almışlardı

Resmi Gazete’de yayımlanana karara göre, bayram öncesi 10 hükümlünün kalan cezası kaldırıldı. Cezası kaldırılanlar arasında Hizbullah davalarından iki hükümlü dikkat çekti. Buna göre, Hizbullah hükümlüleri Şehmus Alpsoy ve Hamit Çöklü’nün kalan cezaları, sürekli hastalık hali nedeniyle kaldırıldı. Alpsoy ve Çöklü’nün Hizbullah davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı biliniyordu. Aynı gerekçelerle Ali Dinç, Gülden Aşık, Uğur Eper, Ayhan Kaba, Hulki Nas, Abdulkadir Ekingen, Kenan Karataş ve Ziya Yılmaz’ın da kalan cezaları affedildi.





Karara CHP’den Tepki Geldi: Yazıklar Olsun

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, yayımlanan Resmi Gazete kararlarına tepki göstererek, şunları yazdı:





“Hiç utanmıyorsun değil mi, Erdoğan?

Yasal haklarını kullanan gençleri cezaevine atarken, terör örgütü Hizbullah’tan yargılanan ortağın Hüda-Par’cıları affediyorsun!

Bayram günü gençleri içeri, terör suçlularını dışarı çıkaran bir iktidarla karşı karşıyayız! Yazıklar olsun!”