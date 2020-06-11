Erdoğan muhaliflerine nefes aldırmıyor

Güney Afrika’nın en büyük medya kuruluşu olan Independent’ın dış haberler editörü Shannon Ebrahim “Demokrasiye yönelik tehditler” başlıklı yazı dizisinin ikincisinde Amerika, Macaristan ve Türkiye’deki kanunsuzlukları sıraladı.





Ebrahim, bugün yayımlanan “Otoriter popülistlerin yükselişi” başlıklı makalesinde, “Türkiye’deki sivil toplumdaki çaresizliğin derecesi kıyaslanamaz boyutlarda.” cümlesi ile Erdogan rejiminin mağdurlara nefes aldırmayan politikalarını en sert dille eleştirdi.





BİR ZAMANLAR PARMAKLA GÖSTERİLEN ÜÇ ÜLKE





130 yıllık medya kuruluşunda yayınlanan yorum yazısında, bir zamanlar demokrasinin parmakla gösterilen ülkeleri Amerika, Türkiye ve Macaristan’ın otoriter liderler elinde demokrasiden nasıl geriye gittiğini tarif etti.





Ebrahim bu üç ülkede hükümetlerin, son yıllarda demokrasinin en temel kaidelerini nasıl yıktıklarını, gastecilerin hapsedilerek veya halkın düşmanı gösterilerek özgür seslerin kısıldığını ve azınlıkların haklarının gasp edildiğini yazdı.





DEMOKRATİK KURUMLARI ZAYIFLATTILAR





Ebrahim, popülist liderlerin planlı şekilde protestocuları ve isyancıları kışkırtarak, kalabalık muhalifleri demir yumrukla ezip, vatandaşların temel haklarını, özgürlüklerini ellerinden alıp, demoktarik kurumları zayıflattıklarını ifade etti.





Amerika, Macaristan ve Türkiye’de resmi medya kuruluşlarının otoriter popülist liderlerin sözcüsü haline geldiğini belirten Ebrahim, bu ülkelerdeki özgür medyanın ise yalan haber merkezleri gibi gösterilerek haklarıın gözünde şeytanlaştırıldığı tanımını yaptı.





Diktatörlerin en bariz icraatının “yürütmeyi” ele geçirmeleri olduğunu yazan Ebrahim, bir ülkede “demokrasiyi en ustaca yıkmanın altı göstergesini” şöyle sıraladı: "Dezenformasyon yaymak, muhalefeti ezmek, bağımsız kurumları politize etmek, yürütmeyi (mecliste) kontrolü altına almak, belirli kesimleri, dini grupları yasa dışı ilan etmek ve seçimlere hile karıştırmak."





"TÜRKİYE'DE HÜKÛMETİN FARKLI DÜŞÜNCEYE TAHAMMÜLÜ YOK"





1990’larda demokrasiler için iyi bir model olan Macaristan’ın 2010’dan beri ülkeyi yöneten Victor Orban elinde Amerika’ya göre kıyasla daha da otoriterleştiğini belirten Shannon, en çok ayrıntıyı ise Türkiye örneğinde verdi.





Yazar, bir zamanların demokrasinin çiçek açan ülkesi olarak gösterilen ülkesi Türkiye’de şu anda hükümetin farklı düşüncelere karşı tahammülsüz olduğunu ifade etti.





Türkiye devletinin dünyada en çok gazeteci hapsettiğini ve hükümetin en büyük yazılı basın ve görsel medya kuruluşlarını ele geçirerek, dev medya gruplarını iktidar partisinin sözcüsü haline getirdiğini yazdı.





MUHALİFLER "TERÖRİST" İLAN EDİLİYOR





Ebrahim makalede şunları ifade etti: “Siyasi muhalif diye sınıflandırılarılan insanlar terörist ilan ediliyor ve onbinlerce insan işkence görüyor…hükümetin muhalifleri ile çok gevşek bağı olanlar bile hapsediliyor, aşağılanıyor, mal varlıklarına el konuluyor ve aileleri gözetim altında tutuluyor.”





Son makalesinde “Özgürlüğün Türkiye’de artık bir çok insan için ulaşılması çok zor bir durum.” tespitinde bulunan Güney Afrikalı editör Ebrahım, insanlığın tek umudunun dünyadaki vicdanlı kadın ve erkeklerin (diktatörlere karşı) seslerini yükseltmeleri olduğunu ifade ediyor.