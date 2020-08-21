Erdoğan müjdesini açıkladı: 320 milyar metreküp doğalgaz

Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde çarşamba günü duyurduğu "Şu anda bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına şimdiden inanıyorum" dediği 'müjde'yi açıklıyor.







?Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:







*Şimdi müjdemizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.







*Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.







*Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.





*Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz.









