Erdoğan, mülteci krizi için Brüksel'e gidiyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği yetkilileri ile mülteci krizini görüşmek üzere Pazartesi Brüksel’e gidiyor. Erdoğan, “Bu kez farklı bir sonuç bekliyoruz” dedi.





Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında gerilime yol açan son göçmen krizi Brüksel’de masaya yatırılacak.





PAZARTESİ AB’NİN BAŞKENTİ BRÜKSEL’E GİDİYOR





AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB yetkilileri ile krizi görüşmek için Pazartesi Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidiyor. İstanbul’da konuşan Erdoğan, “Bu kez farklı farklı bir sonuç bekliyoruz” ifadesini kullandı.





KONSEY VE KOMİSYON BAŞKANLARI İLE BİR ARAYA GELECEK





Tayyip Erdoğan Brüksel’de, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya gelecek.





Ziyareti Twitter hesabından duyuran Charles Michel, ‘Göç, güvenlik, bölgede istikrar ve Suriye krizi’ konularının masada olacağını belirtti.





YUNANİSTAN İLE TÜRKİYE ARASI GERİLİM SÜRÜYOR





27 Şubat’taki İdlib saldırısı sonrasında Türkiye, sınır kapılarını açma kararı almıştı. Bu karar sonrası, Yunanistan ve Türkiye arasında gerilim yaşanıyor.





AKP’li Cumhurbaşkanı, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile “Aynı fotoğraf karesinin içerisine girmem” demişti. Miçotakis ise Türkiye ve AB arasındaki göçmen anlaşmasının öldüğünü savunmuştu.





‘BU İNSANLAR SENDE KALMAYACAK, SENDE GELİP GEÇECEK’







Bugün İstanbul’da bir etkinlikte konuşan Erdoğan, Yunanistan’a ‘kapıları açma’ çağrısını tekrarladı.





Mültecilerin Yunanistan’dan geçmek istediğini savunarak “Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak. Sende gelip geçecek” ifadelerini kullandı.