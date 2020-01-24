Erdoğan mültecileri tutmak için Merkel'den daha fazla para istedi

Alman Bild Gazetesi'nde yer alan yoruma göre ana gündemlerden biri Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki mülteci anlaşması.





DW Türkçe'nin aktardığına göre, haberde Erdoğan'ın sınırları kapalı tutmak için daha fazla para istediği belirtiliyor ve şu satırlarla devam ediliyor:





"Şu da gerçek: Türkiye'nin kendisi de bölgede mülteci baskısına sebep oluyor. Suriye'nin kuzeyi ve Libya'daki müdahaleleriyle, ayrıca ülkesindeki yasa dışı göçmenlere karşı uzlaşmaz sert tutumuyla. Merkel bu konuda sessiz kalamaz. Evet, Merkel Türkiye'deki insan hakları ihlalleri, Türkiye'nin askeri girişimleri ve mültecilerin durumu konusunda konuşmalı, bunların altını çizmeli. Ama Merkel, Türkiye'ye kolaylık da göstermeli. Çünkü göçmen krizi sadece bölgede ve sadece Türkiye ile birlikte çözülebilir ve çözülmeli. Erdoğansız olmaz.