Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Müslüman Kardeşler'i de sattı!.. /30 Nisan 2022 09:30

Erdoğan, Müslüman Kardeşler'i de sattı!..

Türkiye'de yayın yapan Müslüman Kardeşler'in yayın organı 'Mekameleen' adlı TV kanalı, Türkiye'deki yayınlarını durdurma kararı aldıklarını ve stüdyolarını başka bir ülkeye taşıyacaklarını duyurdu.

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Televizyon kanalından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki yayın faaliyetlerinin 'kimseden gizlenmeyen mevcut koşullardan ötürü' sonlandırılacağı ancak dünyanın farklı başkentlerinde yeni stüdyo açaçakları belirtildi.

Kanalın Türkiye'deki faaliyetlerini kapatma kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı tarihi geziyle aynı zamana denk geldi.

Başta Mısır olmak üzere, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Körfez ülkelerinin, Müslüman Kardeşler örgütünün Türkiye'deki faaliyetlerinden rahatsız oldukları biliniyor. Bu durum Türkiye ile söz konusu ülkeler arasındaki yıllardır devam eden gergin ilişkilerin nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

Ankara'dan Türkiye'deki Mısırlı muhalif medyaya Sisi eleştirilerini 'yumuşat' telkini

Türkiye son yıllarda Mısır, Suriye, Yemen ve Libya gibi Arap ülkelerindeki muhalif medyanın 'merkezi' haline geldi.

İstanbul’da “Mekameleen” dışında Müslüman Kardeşler'le bağlantılı “El-Sharq” ve “Vatan” kanalının bürosu da yer alıyor.

Geçen yılın mart ayında AFP haber ajansı, Türk yetkililerin, muhalif bu medyaya Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi aleyhine yapılan yayınların tonunun düşürülmesi tavsiyesinde bulunduğunu yazmıştı.

El Sharq kanalının sahibi Ayman Nour, Türk hükümeti temsilcileriyle yapılan bir görüşmeyi teyit ederek, Türk yetkililerin Sisi’ye yönelik eleştiri dozunun düşürülmesini arzu ettiklerini söylemişti.

Türk yetkililerin, Müslüman Kardeşler'le bağlantılı kanal yetkilileriyle geçen yıl yaptığı görüşmelerde, bazı programların kaldırılması ve yine bazı sunucuların görevden alınması konusunu gündeme getirildiği belirtilmiş, kanal yetkililerinin ise buna karşı çıkarak “Kabul edemeyeceğimiz koşullar dayatılırsa, gerekirse İstanbul’u terk ederiz, başka bir ülkeye gideriz.” dediği aktarılmıştı.

Türkiye ve Mısır arasındaki ilişkiler, 2013 yılında Müslüman Kardeşler örgütünün desteklediği Muhammed Mursi’ni Cumhurbaşkanlığı görevinden düşürülmesinin ardından gerginleşmişti.

İki ülke, son yıllarda özellikle Libya konusunda derin görüş ayrılığına düşmüştü.

Dışişleri Bakanlı Mevlüt Çavuşoğlu, 12 Mart’ta Mısır ile ilk diplomatik temasın kurulduğunu açıklamış, Mısır ise yumuşamanın sağlanması için Ankara’dan daha fazla adım atılmasını beklediğini bildirmişti.
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