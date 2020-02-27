“Erdoğan müttefiki Putin tarafından küçük düşürüldü”

Dünya basını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üzerinden, Türkiye’nin dış politikasının Rusya karşısında başarısız olduğunu yazdı. İngiliz Times gazetesi, "Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü" başlıklı haberinde, Ankara’nın Suriye'deki varlığının büyük bir kısmını riske attığını yazdı.





İngiliz Times gazetesi, Suriye ordusunun cihatçıların kalesi konumundaki Kafranbel'i almasının sembolik önemine ilişkin haberinde, Türkiye'nin "Rusya'ya güven politikasının" başarısız olduğu yorumunu yaptı. Gazetenin "Erdoğan, İdlib'de 'müttefiki' Putin tarafından küçük düşürüldü" başlıklı haberinde ABD merkezli Dış Politika Araştırma Enstitüsü'nden Türkiye uzmanı Aaron Stein'ın Suriye'deki durumla ilgili şu yorumunu aktarıyor: "Ankara, Rusya ile işbirliğiyle Suriye'deki varlığının büyük bir kısmını riske attı. Putin, İdlib'de Türkiye'nin desteklediği grupları yenilgiye uğratma amacında ve Erdoğan'nın ne düşündüğünü de önemsemiyor gibi görünüyor. Times ayrıca, Türkiye'nin bölgeye binlerce asker gönderdiğini de hatırlatıp "Ama yine de birliklerini Suriye ve Rusya ile savaşa göndermeye cüret edeceğini düşünenlerin sayısı az" yorumunu yapıyor.





Gazetenin haberinde, Suriye'nin Türk birliklerinin bulunduğu bölgeleri de hedef aldığı ve en az 16 Türk askerinin (bu sayı 18'e yükseldi) hayatını kaybettiği de hatırlatılıyor. Gazetenin haberi şöyle noktalanıyor: "Erdoğan'ın asıl sorunu İdlib'deki 3.5 milyon kişinin geleceği ve büyük bir kısmının rejimin ilerlemesi karşısında Türkiye'ye geçmeye çalışacak olması. Saldırıların başladığı Aralık ayından bu yana 950 bin sivil yerinden edildi.”





KREMLİN: PUTİN’İN ŞU AN İÇİN ERDOĞAN’LA GÖRÜŞME PLANI YOK

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in şu an için İdlib konusunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşme planı olmadığını açıkladı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, “Putin’in 5 Mart’ta başka çalışma planları var” dedi.





Erdoğan İdlib konusunda Almanya ve Fransa’nın katılmasının gündeme getirildiği dörtlü zirve için mutabakat sağlanmadığını söylemiş; “Fakat en kötü ihtimalle 5 Mart’ta bizim Sayın Putin ile bir araya gelmemiz söz konusu olabilir. Bu bir araya gelişte de biz telefonun ötesine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri yapma konumunda olacağız” demişti.





ÇELİK: GÖRÜŞMENİN KISA SÜRE İÇİNDE GERÇEKLEŞMESİNİ BEKLİYORUZ

Kremlin’den gelen “Putin’in programında Erdoğan’la görüşme yok” açıklamasında AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten yanıt geldi: “İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. ‘Ay sonu’ dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir.”





Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada konuyla ilgili şöyle dedi: AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İdlib'deki son duruma ilişkin, "Rejime verilen süre dolunca TSK görevini yerine getirecektir. İdlib'deki kararlılık kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır" dedi.





Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin görüşmesine ilişkin de "Bir dönüm noktası olacaktır. Görüşme ile ilgili tarih çalışılır, kısa süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.