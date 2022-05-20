Erdoğan MYK üyeleri önünde Cahit Özkan'ı azarladı

Erdoğan'ın partisinin MYK toplantısında Grup Başkanvekili Cahit Özkan ile Emin Akbaşoğlu'na tepki gösterdiği öne sürüldü. Dün "görevden affını istirham ettiğini" açıklayan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevden alınma sürecine bir yazı kaleme alan Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın parti MYK'sında Cahit Özkan ile Emin Akbaşoğlu'na tepki gösterdiğini yazdı.





"ŞAHSİ İKBALİNİ DÜŞÜNÜYORSUN"

Özkan için kum saatinim tersine döndüğünü belirten Saymaz, "İstifası istendi. Özkan, direnişe geçti. Beyaz TV'ye çıkıp imaj düzeltmeye çalıştı. Olmadı. Ömer Çelik'le çekilmiş bir fotoğrafını 'Sıkı dostlar arasına kimse giremez' notuyla, Erdoğan ile olan fotoğrafını da bir şiirle birlikte Twitter'da paylaştı. Çabaları sonuç vermedi" diyerek Erdoğan'ın MYK toplantısında "Bizi yoruyorsun. Bizi dinlemiyorsun. Saçma sapan programlara çıkıyorsun. Şahsi ikbalini düşünüyorsun. Bu işi parti için değil, şahsi ikbalin için yapıyorsun" diyerek tepki gösterdiğini aktardı.





"KRİZİMİZ VAR! İSTİFASINI İSTEMEK ZORUNDAYIZ"



Erdoğan'ın sözlerinin üzerine herkesi buz kestiğini Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz'a dönerek 'Ne yapalım?' diye sorduğunu belirten Saymaz şu ifadeleri kullandı:





"Yılmaz, 'Krizimiz var. Bundan sonra Cahit Bey kürsüye çıktığında partinin mi, yoksa Cahit Bey'in görüşü mü sorarlar' dedi.

Erdoğan 'Yani?' diye sordu. Yılmaz, 'İstifasını istemek zorundayız' diye devam etti. Erdoğan, 'Kimi öneriyorsunuz?' diye ekledi. Yılmaz da Yılmaz Tunç'un adını verdi. MYK oybirliğiyle kabul etti."

ERDOĞAN'DAN BİR TEPKİ DE EMİN AKBAŞOĞLU'NA

Erdoğan öğrenci affı için çalışmalara başlandığını açıklayan Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu'nu da tepki gösterdiğini belirten Saymaz, "Erdoğan'ın bitmemiş ve netleşmemiş işleri duyurmayın" dediğini aktardı.