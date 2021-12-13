Erdoğan, Nabeti ve Kavcıoğlu'nun da katıldığı toplantı sona erdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürleriyle bir araya geldi. Görüşme, Üsküdar'da bulunan Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nde yapıldı.Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmeye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldı.Vahdettin Köşkü'nde saat 15.00'de başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.Merkez Bankası dolar kurunun bu sabah yükselişe geçerek tarihi zirvesini 14,75 TL'ye çıkarmasının ardından "sağlıksız fiyat oluşumları" gerekçesiyle döviz kurlarına müdahalede bulunmuştu.Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık'ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.