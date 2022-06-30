Erdoğan NATO zirvesinde bir gol daha yedi

İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikinci gününde devam ediyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapıldığı IFEMA Fuar merkezinde ikili temaslar kapsamında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile görüştü.Erdoğan'ın zirve kapsamında dün akşam konuk liderler ve eşleri onuruna verilen bir yemekte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'le bir araya geldiği görüntüler dikkat çekti.CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Erdoğan’ın Anastasiadis ile bir araya geldiği kareyi “İki gün önce uyardık! İşte fotoğrafı…Türkiye'nin tanımadığı GKRY lideri Madrid'de NATO Zirvesi’nde! Anlaşılıyor ki asıl veto bu akşam kalkmış!” notuyla paylaştı.Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni resmi olarak tanımıyor ve diplomatik ilişkisi bulunmuyor.