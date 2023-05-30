Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ne istedi, Biden ne şart koştu; İşte görüşmenin detayları! /30 Mayıs 2023 13:20

Erdoğan ne istedi, Biden ne şart koştu; İşte görüşmenin detayları!

28 Mayıs seçimlerinde tekrar cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmenin detayları belli oldu.

SHABER3.COM

ABD Başkanı Joe Biden, pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirterek neler söylediğini açıkladı.

Biden’ın Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla aradığı belirtilirken, Ankara ABD’den F-16 satın almaya istekli olduğunu belirtti  fakat Biden’ın Erdoğan’a “İsveç’in NATO üyeliğine itirazı bırakın” dedi. 

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Delaware’e giderken Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, “Ben Erdoğan’la konuştum. Onu tebrik ettim. O halen F-16’lar konusunda çalışmak istiyor. Ben de bizim İsveç ile anlaşma yapılmasını istediğimizi söyleyerek harekete geçilmesini istedik. Yani tekrar birbirimizle iletişime geçeceğiz” dedi.

“HAFTAYA TEKRAR KONUŞACAĞIZ”
Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliği konusunda harekete geçip geçmeyeceği konusunda bir beklentisi olup olmadığına dair bir soruya ise Biden, “Bu konuyu gündeme getirdim. Gelecek hafta bunu daha detaylıca konuşacağız” ifadesini kullandı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra Finlandiya ile NATO’ya girmek isteyen İsveç’i Türkiye ve Macaristan haricindeki diğer ülkeler onayladı.

20 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA
Türkiye de yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki F-16’lar ve 80 modernizasyon kiti almak istediğini açıklamıştı. Fakat Ankara’nın NATO’nun genişlemesi konusunda itirazlarından, Suriye’deki gelişmelerden ve diğer insan hakları konularından dolayı ABD Senatosu’nda bu talep soğuk karşılanmıştı.

Bu yılın başında çok daha küçük bir anlaşma yapılmış ve 259 milyon dolarlık bir yazılım güncellemesi yapılmıştı.

İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir kaynak, ABD ile Türkiye arasındaki görüşmelerde Washington’ın, “Ankara İsveç’e yeşil ışık yakmazsa, Senato’nun F-16 satışını onaylaması zor olur” dediği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan ne istedi, Biden ne şart koştu; İşte görüşmenin... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:42:58