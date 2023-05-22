Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan neden korkuyor; Korumasının verdiği suyu bile içmedi /22 Mayıs 2023 15:57

Erdoğan neden korkuyor; Korumasının verdiği suyu bile içmedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması tarafından kendisine uzatılan 1 bardak suya verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

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Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitti.

Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan'ın kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekti. Erdoğan, yıllardır yanında çalışan yakın korumasının uzattığı bir bardak suyu reddetti ve içmedi. Ancak Erdoğan, aynı suyu Bilal Erdoğan'ın uzatmasının ardından aldı ve içti. 


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