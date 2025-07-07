Erdoğan neden ve kimler için 'son toplantımız' dedi? İşte sözlerinin perde arkası!

Geçtiğimiz haftalarda iktidara yakın medyanın da gündemine aldığı Kabine'de yapılacak değişiklik yeniden gündeme geldi. Özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yeni dönemde kabinede yer almayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.





Halktv'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndaki sözleri Kabine'de değişiklik tartışmalarının fitilini yeniden ateşlerken gözler kimin yerinin garanti kimin olmadığına çevrildi.





ERDOĞAN 'SON TOPLANTIMIZ' DEDİ

İktidar kulislerinde konuşulanları aktaran Nefes yazarı Nuray Babacan, Erdoğan’ın son Bakanlar Kurulu toplantısında söylediği iddia edilen bir sözle Kabine değişikliğinin AKP'de yeniden gündeme geldiğini yazdı. Erdoğan’ın son toplantıda, ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ diyerek değişikliği işaret ettiğini ifade eden Babacan, AKP kulislerinde kimin gideceğinin konuşulmaya başlandığını aktardı.





AKP kulislerini hareketlendiren o sözlerin ardından değişimin sadece Bakanlar düzeyinde olmayacağı yönünde olduğu konuşulurken Babacan'ın aktardığına göre iktidar partisi bakan yardımcıları ve bürokraside de yeni atamaların yapılmasını bekliyor.





Sıradaki Bakanlar Kurulu'nun AKP'nin Kızılcahamam toplantısı sonrasında gerçekleşecek olması değişikliğin ne zaman gerçekleşeceğini merak ettirirken 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak parti toplantısından önce mi sonra mı olacağı AKP içinde tartışılmaya başlandı.





VEDA SÖZLERİNİN NEDENİ 'ANKET' ÇIKTI

Olası yeni Kabine'de kimlerin olmayacağı tekrar konuşulmaya başlanırken Babacan'ın aktardığına göre; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın isimleri öne çıktı. AKP'lilerin listeye iki ismi daha ekleyenlerinin de olduğunu ifade eden Babacan, Mehmet Ersoy ile Ömer Bolat'ın görevde kalmayı istemediklerinin konuşulduğunu da yazdı.





Bakanların başarı ve başarısızlıkları, parti yönetimi ve tabanla kurduğu ilişkilerin sorgulanmaya başlandığını ifade eden Babacan, parti dışında yaptırılan bir ankette bakanların başarılarının sorulduğunu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın birinci, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un ikinci, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın üçüncü çıktığını aktardı.





CHP'li belediye başkanlarına yapılan operasyon ve ekonomik krizin altında ezilen vatandaşın Kızılcahamam'daki 3 günlük toplantıda konuşulup konuşulmayacağını merak ettiğini ifade eden Babacan, bakanların başarı anketindeki düşük yüzdelere şu ifadelerle dikkat çekti:





"Ankette çok ilginç bir durum var. “Hakan Fidan başarılı” diyenler yüzde 30. Bu da yüksek sayılmaz ama Adalet Bakanı ve

İçişleri Bakanının yüzdeleri kaç dersiniz? Adalet Bakanı yüzde 4, İçişleri Bakanı yüzde 3 ile ilk üçe giriyor. Yani bir başarı listesi mi başarısızlık listesi mi belli değil. Vatandaş ya bakanları tanımıyor ya da başarısız buluyor."





"Toplantıda yuvarlak masalar kurulup önümüzdeki 5 yılın vizyon çalışmaları yapılacağı anlatılıyor. AKP yönetiminin, sürekli hazırladığı ve bir türlü hayata geçiremediği strateji belgelerine bir yenisi eklenecek. Günlük sorunlar, hukuksuzluk, antidemokratik uygulamalar yine es geçilecek…"