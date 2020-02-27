Erdoğan neden 'tapeler gerçek' raporu üzerine tek kelime etmedi?

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Çelik, “ABD’de bir mahkeme, raporu aldığımız bilirkişiyi resen bilirkişi olarak çağırarak ses analiz uzmanlığına başvuruyor. Aynı dosyada yer alan bir avukatın şirketiyle birlikte çalışan başka avukatlık şirketindeki bir kişi üzerinden bağ kurmaya çalışılıyorlar. Cesaretleri varsa Türkiye’de alanında uzmanlar bu raporu irdelesinler” çağrısı yaptı.







CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun avukatı Çelik’e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı tazminat davasında mahkemeye sunduğu tapeler nedeniyle dava açılmıştı. Çelik, hafta başında gerçekleştirilen davanın duruşmasına tapelerin gerçek olduğuna ilişkin bir bilirkişi raporu sunmuştu.





Çelik, bilirkişi raporunu aldığı şirketin ses analizi yapan uluslararası bir kuruluş olduğunu, aynı şirketin Kennedy suikastı ve Trump davasındaki ses kayıtlarını da incelediğini ifade etti.





Çelik, “Bu kuruluş alanında çok saygın ve nesnel olarak kabul edilen bir hizmet veriyor. ABD’deki her avukat, başsavcılık ve mahkemeler bu kuruluşa başvuruyorlar” dedi. Avukat Çelik, şunları dile getirdi:





“Biz olabilecek en nesnel değerlendirmenin yapılması için bu şirkete başvurduk. Uluslararası saygınlığı olan bir şirket. Hatta raporda ses kaydının YouTube kaynaklı olduğu için daha ileri düzeyde bir ses analizinin yapılmasının mümkün olmadığı da söyleniyor. Eğer iltisaklı olsa bu değerlendirme olabilir mi? Bu durum bile şirketin ne kadar nesnel davrandığını gösteriyor. Ben meydan okuyorum: Erdoğan hâlâ bununla ilgili bir açıklama yapmadı. Eğer Erdoğan kendine güveniyorsa neden ses kaydı üzerinde inceleme, analiz ve rapor aldırılmasına yeşil ışık yakmıyor. Neden mahkemeler aracılığıyla bunu yapmıyor?”





Tapeleri bugüne kadar 100’e yakın mahkemeye sunduğunu kaydeden Çelik, tapelerle ilgili bilirkişi incelemesi talebinin bugüne kadar hiçbir zaman kabul edilmediğine de dikkat çekiyor.