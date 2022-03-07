Erdoğan neyi kınadıysa daha beterini yaşattı

BENZİN-MAZOT KUYRUĞU: Her gün zam yapılan benzin, mazot ve LPG nedeniyle akaryakıt istasyonları her gece uzun kuyruklara tanıklık ediyor. Eylül 2021'de 7 lira olan mazotun litresi 20 liraya dayandı.





Bakan Kirişçi: Yeterli stok var endişe etmeyin









Millete “Ölün e mi” diye beddua etti





5 kiloluk yağın fiyatı 3 saatte 11.9 lira arttı



Pehlül Kanbur

Pehlül Kanbur

Skandal talimat! Devletin marketi stokçuluğa soyundu





Ham yağ ithalatı yapılamıyor





Savaş orada, kuyruk burada





AKP iktidarı, 40-50 yıl önceki kuyrukları yeniden hortlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken “Bu CHP var ya, ah ah… Biz bunlardan neler çektik. Yağ kuyrukları, gazyağı kuyrukları, benzin kuyrukları. Bay Kemal siz kuyrukçusunuz” dedi. Ancak iktidar, eleştirdiği kuyrukların daha büyüğünü millete yaşattı.Türkiye, yıllar sonra ‘yağ kuyruğuna' girdi. Dünya ayçiçek yağı üretiminde 6. sırada olmamıza rağmen iç tüketimi dahi karşılayamaz hale geldik. 6 ay önce 40 lira olan 5 litre ayçiçek yağının en düşük fiyatı 130 lira oldu. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle önümüzdeki haftalarda yağ krizi yaşanacağı ve yeterli stok olmadığı iddiası market zincirlerin önünde uzun kuyruklara neden oldu. Bazı marketlerde yağ alabilmek için izdiham yaşandı. Birçok market 1 adet ile sınırlandırmasına rağmen raflar boşaldı.AKP iktidarının en başarılı alan olarak gösterdiği sağlıkta geriye gidiş var. Birçok ilde şehir hastaneleri açılmasına rağmen hastalara aylar sonrasına muayene tarihi veriliyor. Hekim ve sağlık çalışanı eksikliği nedeniyle birçok hastanenin bazı birimleri hizmet veremiyor.Buğday ve un fiyatlarına gelen zamlar ekmek fiyatlarını artırdı. Büyükşehirlerde, yüzlerce insan daha ucuz ekmek alabilmek için halk ekmek satış noktaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.Artan yağ kuyrukları ve fiyatlardaki artış üzerine Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'den açıklama geldi. Kirişçi, şunları kaydetti: “Ayçiçeği ihracatı durdurularak, mevcut stokların yurtiçi tüketimi karşılaşacak şekilde yönetilmesi sağlanmıştır. Ülkemizin 1-1.5 aylık yağ stoku bulunduğu iddiası gerçek dışıdır. Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçeği stoku bulunmaktadır. Halkımızın endişe edeceği bir durum söz konusu değildir.”Kırşehir İl Ticaret Müdürü Mahmut Dalgalı, ayçiçek yağı kuyruğundaki vatandaşa hem hakaret hem de beddua etti. Müdür Dalgalı, Facebook hesabında “Ülkede aylarca yağ stoku bulunduğu halde, ayçiçeği yağı tedarikinde sıkıntı olabileceği ihtimalinden korkup marketlere saldıran açgözlüler! Siz ölün e mi” diye yazdı. Tepkiler yükselince paylaşımını alelacele kaldırdı. CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, skandal bürokrata tepki gösterdi. İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığı ise bürokrat hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Ayçiçek yağında stokların tükenmesi ve fiyatların daha da artması riskine karşı halk, marketlere akın etti. Bazı marketler satışı 1 adetle sınırlandırdı. Stokçuluk yapıldığını öne süren halk ile market çalışanları arasında gerilim yaşandı. 5 litresi 108 lira olan ayçiçek yağının 3 saat sonra 119.95 liradan satıldığı görüldü.Tarım Kredi Kooperatifleri Ege Bölge Temsilcisi Pehlül Kanbur, bağlı mağazalara skandal bir talimat gönderdi. Kanbur, “Zam gelecek. Depolardaki yağları çıkarmayın, satıştaki yağları da depolara kaldırın” dedi. Rafların boşaltıldığına dair de görüntü istedi. Kanbur, “Stokçuluk yapan esnaf dadandı. Önüne geçmek için, bittikçe koyun, dedim” açıklamasını yaptı.Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ham ayçiçeği yağının tonu 1400 dolardan 2 bin doların üzerine çıktı. Ham ayçiçeği ithalatının önemli kısmının yapıldığı Rusya ve Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle gemilere yükleme yapılamıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye ham yağ ithalatı durdu. Yağda yaşanan kriz nedeniyle zincir marketlerde yağ fiyatlarında artış gözlemlendi. Vatandaş stok yapmaya başlayınca da market rafları boş kaldı.CHP Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İstanbul'da marketlerde yaşanan ayçiçek yağı izdiham görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşıp çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Öztrak, “Savaş Ukrayna'da, ambargo Rusya'da, kıtlık ve kuyruklar ise Türkiye'de. 20 yılın sonunda ülkenin geldiği yer: Yağ ve akaryakıt kuyrukları…” dedi. Bu arada AKP'li Sultangazi Belediyesi zabıta ekipleri, yağ fiyatlarına yönelik denetim yaptı.