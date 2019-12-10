Erdoğan 'Nobel verirlerse almam' dedi ve ekledi: Nobelli Orhan Pamuk da 'terörist'

Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen 'Her İnsan Bir Dünya' temalı programda açıklamalarda bulundu.







Erdoğan'ın sorulara verdiği bazı cevaplar şöyle:





'Putin ve Trump'ın gizli ajandası yok'

- Beğendiğiniz liderler kimlerdir?





Ben bunu geçmişinden bugüne bakmak gerekir. Her şeyden önce bizim için rehber diye baktığımızda geçmişten bugüne dediğimizde tek önderimiz sevgili peygamberimizdir. Adaletin timsali olarak Hz. Ömer çok önemli. Osmanlı'da Selçuklu'da örnek liderlerimiz. Gazi'nin dönemi var. Bunlar dönemlerin inşasını temin etmişler, damgalarını vurmuşlar. Bu şu anda yaşayan liderler noktasına baktığımızda şu andaki liderlerle oturuyoruz, konuşuyoruz dara zora giriyoruz. Bölgesel olarak öyle liderler var ki gerçekten gizli ajandası yok, öyle liderleri var ki gizli ajandası var. Körfez'de genç dinamik olmasıyla ilgili Şeyh Temim'i beğenirim. Avrupa'da ciddi manada lider krizi var. Avrupa'da şu lider örnektir diyemiyorum fakat başbakanlığımın ilk dönemlerinde Almanya'nın Şansölyesi Schröder'dir. Almanya için önemli bir liderdi. İtalya'da Berlusconi beğendiğim liderlerden biri olmuştur. İtalyanlarla işbirliğini o dönemde çok başarılı götürdük.







Aynı şekilde bu dönemlere baktığımızda işbirliği yapma gücü itibariyle de İtalya'da Berlusconi ile attığımız adım, Afrika'ya doğru uzandığımızda işbirliği yapma noktasında olduğumuz ya da olabileceğimiz liderler var. Afrika hala bunun farkında değil. Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz, Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa onu çok net söyler. Bana karşı da açık ve net söyler ben de kendisine karşı açık ve net söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. O da bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok, attığımız adımları açık ve net oyunlarımızı oynuyoruz, adımlarımızı atıyoruz. Bölgede barışı beraber sağlayacağız. Avrupa'da şu anda ciddi manada bir lider krizi, boşluğu var. 'Avrupa'da şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum.





'Nobel ideolojik davranan bir kurumdur'







(Nobel Edebiyat Ödülü'nün Avusturyalı yazar Peter Handke’ye verilmesi) Bu çok önemli bir sınavdı ve Nobel ne olduğunu ortaya koydu. Nobel kendini tüketmiş, kendini bitirmiştir. Nobel tamamıyla ideolojik davranan bir kurumdur. Benim için Nobel'in hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle bir zalime ödül vermekle buna ortak olmuştur. Bu tür bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil. Bu adamın destek verdiği adamlar hepsi mahkûm edilmiş kişiler. Bu kişilere methiyeler düzen birine ödül veriyorsanız sizin artık uluslararası camiada takdir edilecek hiçbir tarafınız kalmamıştır demektir. Bana Nobel ödülü verilirse almam. Mesela Türkiye’den kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Niye mantık budur… Anlayış budur… Bundan sonra da bunlar böyle devam edecekler. Hiçbir zaman objektif bakıp evet bu ilim adamıdır biz buna ödül verelim demeyecekler… Örneğin Aziz Sancar hocamıza vermiş oldukları ödül gibi orada tartışılacak herhangi bir şey söz konusu değil. Niye ilmiyle bir defa temayüz etmiş olan bir hocamızdır. Eyvallah… Biz de alkışlarız…





(Türkiye'den bugüne dek iki kişi Nobel ödülü alabildi. Bunlardan biri Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Diğeri de Prof. Dr. Aziz Sancar, 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazandı.)





- Kararlarınızı nasıl alıyorsunuz?





İki ayaklı bir istişare sürecim var. Kabinem ve partimin MKYK'sı. Tek adam havaları falan yapıyorlar, ben tek adam olarak Türkiye ve dünyaya yetmem.