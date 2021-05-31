Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı /31 Mayıs 2021 21:00

Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıkladı. Haziran ayında sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimini açıklayan Erdoğan, "Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir" dedi.

Temmuz ayında bu kısıtlama süre ve günlerinin vaka ve ölüm sayılarına göre yeniden belirleneceğini söyleyen Erdoğan, "Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilmeye devam edilecektir" açıklamasını yaptı.

Kademeli normalleşme takvimine göre kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.

Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak. Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.

Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek.Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
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