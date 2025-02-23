Erdoğan o isimlerin üstünü çizdi!

AKP il kongrelerini tamamlamasının ardından bugün Ankara'da 8. Olağan Kongresini gerçekleştirdi.





Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) listesi de açıklandı. 75 kişilik listede Mesut Özil gibi dikkat çeken isimlerin yer almasının yanı sıra, listede yer bulamayan isimler de gündem oldu.





Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bir süredir MYK listesine girmek için çalışmalar yaptığı iddia ediliyordu.





Soylu her ne kadar sosyal medya hesabından bu iddiaları dile getirenleri yalanlasa da bu söylemlerin önüne geçemedi.





Nitekim bugün açıklanan listede Soylu yer almadı.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre parti politikalarını ve genel merkez yönetimini eleştiren isimlerden olan Şamil Tayyar da listeye alınmayan isimlerden.





AKP'nin 2019'de yerel seçimde İmamoğlu'na karşı kaybetmesinin ardından 2021 yılında yapılan İstanbul İl Kongresinde AKP İstanbul İl Başkanı olarak Osman Nuri Kabaktepe atanmıştı.





Kabaktepe önderliğinde girilen 2024 yerel seçimlerinde de İmamoğlu'nun kazandı. AKP'nin son İstanbul Kongresinde Kabaktepe görevden alınmıştı.





Yeni listede yer alacağı iddia edilen Kabaktepe de kendisine yer bulamadı.