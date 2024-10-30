Erdoğan, Öcalan çıkışı yapan Bahçeli'ye methiyeler dizdi: Vücudunu taşın altına koydu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Merak edilen konu ise Bahçeli'nin yaptığı Öcalan çıkışıyla ilgili açıklamalarıydı. Erdoğan Bahçeli'ye şimdiye kadar görülmemiş bir destek verdi.









Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:





-40 yıllık siyasi hayatımızı taçlandırmak istiyoruz. Bu meseleyi gündemden çıkaracağız. Türkiye bugün düne göre çok farklı bir yerde. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile uyumu ve koordinasyonu güçlendirdik.





- Buradan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tüm MHP camiasına, grubum adına selam ve şükranlarımızı tekrar ifade ediyorum. Devlet Bey, tavır, konuşma, söylem ve siyasetiyle, cesur çıkışları ile daima tarihe not düşen, tarihe istikamet çizen bir lider. Milliyetçiliğin ne olduğunu en açık, en sarih, en çarpıcı şekilde izah etmiştir. Son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır. Ortak çıkarlar yerine şahsi gündemleri peşinde olanlar tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınıyor. Bizim muhatabımız milletimizdir. Milletimizin de Türkiye'nin terör kamburundan kurtulması, dünyada ve bölgesinde yaşanan istikrarsızlıklardan uzak kalması noktasında gereken adımların atılması yaklaşımımızı desteklediklerini biliyoruz. Bizim Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölücü terör örgütüne, Kandil'deki terör baronlarına hiçbir çağrımız yoktur, olamaz.





-Türkiye'nin terörü destekleyen, teröre arka çıkan, kardeşliğe değil husumet, hukuka değil hukuksuzluğa hizmet eden oluşumlara taviz vermesi mümkün değil. Terörle siyaset, şiddetle demokrasi yan yana gelmez. Aynı kapta bir arada bulunmaz. Bir koltukta terör, diğerinde sivil siyaset taşınmaz. Buradan CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de takdirlerimi iletiyorum. Devlet herkesin devleti olmalı, devlet herkesi eşit kucaklamalı. Açık yürekle dile getirdiği için sayın Özel'i tebrik ediyorum. CHP'nin Özel'in genel başkanlığında kardeşlik safında yer alacağına ben yürekten inanmak istiyorum.





"SEVGİLİ KÜRT KARDEŞ, BU ELİ SIMSIKI TUT"

- Sayın Devlet Bahçeli'nin, MHP'nin tüm vücudunu taşın altına koymasıyla fırsat penceresi açıldı. Siyaset kurumu tarafından çok iyi değerlendirilmeli. 85 milyon olarak aşımız bir, ekmeğimiz bir, kıblemiz bir, vatanımız, toprağımız bir. Marşımız bir. Devletimiz bir. Mazimiz bir. Sevgili Kürt kardeşim, senden bu eli sımsıkı tutmanı bekliyorum. İsrail'in aparatlığını, emperyalistlerin uşaklığını aradan çekip çıkarmanı istiyorum. Sevgili Kürt kardeşim, imanına, vatanına, toprağına, ezanına, kardeşlik hukukuna sahip çıkmanı istiyorum, Gel, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim diyoruz. Gel, cumhuriyeti birlikte esenlik yurdu yapalım diyoruz. Yumruklarını sıkanları aradan çıkartalım diyorum. Gel, terörü meşrulaştıranların, sırtını dağa verenlerin altındaki zemini boşaltalım diyorum.