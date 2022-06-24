Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek? /24 Haziran 2022 10:17

Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek?

MHP'nin olayı kabullendiğini söyleyen gazeteci Cevheri Güven, Tayyip Erdoğan'ın gelecek seçimde ihtiyacı olan Kürt oyları için Öcalan'ı cezaevinden çıkaracağını anlattı.

Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek?

Tayyip Erdoğan, Kürt oylarının muhalefete gitmesi halinde neler olacağını İstanbul Seçiminde gördü.

İstanbul Seçimi öncesinde Abdullah Öcalan’ın kardeşi Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkartılması işe yaramadı.

Çok yakında ölüm-kalım seçimine çıkacak Erdoğan, bu kez Abdullah Öcalan’ın kendisini sahaya sürmeye hazırlanıyor.

İddianı sahibi gazeteci Cevheri Güven, iddiasının alametlerini de son videosunda izleyicileriyle paylaştı.

MHP’nin de işin içinde olduğunu söyleyen Güven, “AKP’nin HDP’den üç isteği var. Erdoğan, seçim stratejisinde Abdullah Öcalan’a özel bir rol verdi. MHP olayı kabullendi” dedi.

Güven ayrıca, “Yeni süreç nasıl ilerleyecek?”, “HDP Erdoğan’ın üç isteğini kabul etti mi?”, “Öcalan’ın cezaevinde 25. yılını doldurması, Öcalan’ın hapisten çıkmasına nasıl bir yasal kapı açıyor?”, “Selahattin Demirtaş’ı İmralı’ya göndermek isteyen Erdoğan neden bu planından vazgeçti?” sorularına da yanıt veriyor.
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Erdoğan Öcalan'ı nasıl sahaya sürecek?

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