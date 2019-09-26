5.8 büyüklüğündeki İstanbul depreminin akabinde açıklama yapan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da on binlerce ilan edilmiş toplanma alanı olduğunu iddia etti.





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Keşke 'on binlerce toplanma alanı var' diyebilseydim. Maalesef bu doğru değil." dedi.





Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ve Erdoğan'ın bahsettiği toplanma alanında halk sadece ayakta durabiliyor.





GÜNLERCE HAYATIN İDAME EDİLEBİLECEĞİ YERLER OLMALI





Oysa toplanma alanında günlerce kalınabiliyor olması, yıkım olması durumunda elektrik, su gibi altyapıların tesis edilmiş olması gerekiyor.





İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, toplanma alanlarının 496'dan 70'e indiğini dikkati çekmişti.





İmara açıldığı için deprem sonrası toplanma sahalarının yerinde şu anda AVM veya rezidanslar yükseliyor.