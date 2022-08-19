Erdoğan: Önümüzdeki ay duyuracağız

Konut fiyatlarındaki büyük yükseliş sonrasında İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de bir konut krizi baş gösterdi. Artan kiralar ve ev fiyatlarıyla birlikte hem kiralık hem de satılık ev bulmak zorlaştı. Önü bir türlü alınamayan konut fiyatları konusunda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, konut fiyatlarındaki artışla ilgili “Yükselişin önüne geçecek hamleyi önümüzdeki ay duyuracağız” dedi.Türkiye’de iktidarın politikaları nedeniyle enflasyon ve hayat pahalılığının önü alınamıyor.Endeksa verilerine göre Türkiye genelinde haziran sonunda konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 182 seviyesinde gerçekleşirken, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 979 TL’ye çıktı.Bu gidişatı durdurmak için iktidarın attığı adımlar da fayda etmiyor. Konut kiralarına getirilen yüzde 25’lik artış sınırı sonrası da fiyatlarda yükseliş yaşandı.