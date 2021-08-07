Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan, önümüzdeki yıl erken seçim kararı alabilir' /07 Ağustos 2021 21:22

'Erdoğan, önümüzdeki yıl erken seçim kararı alabilir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı faiz indirimine zorlayarak ekonomik rahatlamayla önümüzdeki yıl erken seçim kararı alabileceği iddia edildi.

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Karar yazarı Oğuz Demir, "Cumhurbaşkanı kime sinyal verdi?" başlıklı bi yazı kaleme aldı.

Demir yazısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, "Enflasyon noktasında da Ağustos’u geride bıraktığımızda düşüşü göreceğiz." açıklamalarını ele aldı.

Yazıda, Erdoğan'ın açıklamalarının parti teşkilatlarına yönelik bir sinyal olabileceği ifade edildi.

Demir ayrıca, Erdoğan'ın Merkez Bankası'nı faiz indirimine zorlayarak ekonomik rahatlamayla önümüzdeki yıl erken seçim kararı alabileceğini söyledi.

Demir'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Belli ki Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ağustos ayı ile birlikte enflasyonun düşüşe geçeceği söylenmiş.

Bir önceki yazıda da ifade ettim. Üretici fiyat endeksi, petrol fiyatlarının geldiği seviye ve döviz kurlarındaki durum enflasyonda yavaşlama bir yana önümüzdeki ay itibariyle yüzde 20’lere çıkacağımızı işaret ediyor.

Belki bir ihtimal ekim ve kasım aylarında yavaşlama olabilir. Ancak o da bir ihtimal. Bu da döviz kurlarının sakin bir seyir izlemesine bağlı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizdeki ısrarı eğer TCMB tarafından ekim enflasyonu görülmeden (kasım ayından önce) bir faiz indirimi olarak karşılık bulursa o zaman bu “bir ihtimal” de ortadan kalkar.

Bu ihtimal ortadan kalkmasa da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beklediği kadar ciddi bir iyileşme yakın zamanda mevcut veriler ışığında zor.

Bir diğer önemli tartışmada Cumhurbaşkanının o programda kullandığı sinyalini verdiği yer ile ilgili oldu.

Dün Uğur Gürses ve Alaattin Aktaş oldukça güzel iki yazı ile sinayelin nereye gittiğine yanıt vermeye çalıştı. Sonuçta Cumhurbaşkanı TÜİK’e enflasyonu düşük tut sinyali mi verdi yoksa TCMB’ye faizleri indir sinyali mi verdi hala bilmiyoruz.
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