Erdoğan 'ordudan temizlenecekler' demişti: Hedefteki teğmenler ifade verdi

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde genç teğmenlerin kılıç kaldırarak slogan atması sonrası başlayan ve AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Hepsi ordudan temizlenecek” çıkışıyla yeni bir boyut kazanan olayla ilgili teğmenlerin ifadesinin alındığı iddia edildi.







İFADE ALMAK İÇİN HEYET OLUŞTURULDU

Sözcü’nün haberine göre, Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren ve diplomasını Erdoğan’ın elinden alan Teğmen Ebru Eroğlu’nun ifadesi alındı. Gazeteci Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Harp okulları mezuniyet törenindeki ‘yemin krizinin’ ardından idari tahkikat dün Topçu Okulu’nda başladı. Devre birincisi Ebru Eroğlu ve diğer üç teğmen ifade verdi. Heyet dört albay, bir tuğgeneralden oluşuyor” ifadelerine yer verdi.





ERDOĞAN ‘HEPSİ ORDUDAN TEMİZLENECEK’ DEMİŞTİ

30 Ağustos’taki Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni sonrasında yeni mezun teğmenlerin geleneksel olarak yaptıkları kılıçlı yemin tepkilere neden olmuştu. Bunun ardından Erdoğan konuya ilişkin yaptığı bir açıklamada, “Siz kılıçları kime çekiyorsunuz? Hepsi ordudan temizlenecek” tepkisini gösterdi.





MSB İNCELEME BAŞLATILDIĞINI DUYURMUŞTU

Milli Savunma Bakanlığı, 19 Eylül’de yaptığı duyuruda kılıçlı yemin sonrası hakkında inceleme başlatılan teğmenlerle ilgili sürecin devam ettiğini açıklamıştı.







