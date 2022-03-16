'Erdoğan oy istemek için Hazine'yi kullanabilecek'

"Bunun özeti: Ağaya beleş"





"Türkiye'de mahkeme mi var?"





Amasya Genelgesi'ni örnek gösterdi





HDP'li Tiryaki: Başbakanın yerine cumhurbaşkanı var









"Kamu olanakları sınırsız biçimde kullanılacak"





"Düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız"





AKP ve MHP'nin Seçim Kanunu değişiklik teklifinde, bakanların ve milletvekillerinin propaganda sürecinde uyacakları seçim yasaklarına ilişkin düzenlemeler yer alırken, "Başbakan" ifadesi çıkartıldı. Ancak bunun yerine "Cumhurbaşkanı" ifadesinin eklenmemesi tartışmalara neden oldu. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, değişikliğin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum düzenlemesi kapsamında yapıldığını belirtmişti. Muhalefet ise "Başbakan ifadesi yerine cumhurbaşkanı ifadesi eklenmeliydi" eleştirisinde bulundu.2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı CHP'nin adayı olan ve şimdi Memleket Partisi Genel Başkanlığı görevini yürüten Muharrem İnce, değişiklik teklifi ile ilgili DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. Değişikliğin detaylarını televizyondan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sözleriyle öğrendiğini belirten İnce, "İlk başta yanlış mı duydum acaba diye düşündüm. Bu kadar da olmaz dedim. Artık utanmazlığın son noktası. Gerçeklikten kopmuşlar" dedi. Cumhurbaşkanına seçim yasağı konulmamasını eleştiren İnce, "Cumhurbaşkanının memurları konumundaki bakanlara yasak var. Ama başbakan yetkilerini de kullanan cumhurbaşkanına yasak yok. Bunun özeti şu: Ağaya beleş" ifadesini kullandı.Erdoğan'ın bir önceki seçimde de devletin tüm imkanlarını kullandığını belirten İnce, "Şimdi bunu yasal hale getirdiler. Partili cumhurbaşkanını artık utanmazlık düzeyine getirdiler" dedi. İnce, "Erdoğan artık açık açık oy istemek için Hazine'nin parasını kullanacak" diye konuştu. İnce, "Değişikliğin yasalaşması halinde Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi düşünülebilir mi?" sorusu üzerine de şunları söyledi: "Türkiye'de mahkeme mi var? Türkiye'de artık hak arayacak mecra kalmadı. Türkiye'de güvenilecek tek bir yer var artık, millet. Bunu zaten yapıyorlardı ama artık milletin duvarına çarpacaktır."Amasya Genelgesi örneğini veren İnce, şöyle konuştu: "Amasya Genelgesi'nde üç önemli karar vardır. Bir, İstanbul Hükümeti görevini yapmamaktadır. İki, vatanın ve milletin bağımsızlığı tehlikededir. Üç, bunu yenecek olan milletin azim ve kararlılığıdır. Şu anki durum da odur. Ankara hükümeti görevini yapamamaktadır. Vatanın geleceği tehlikededir. Bunu vatanın milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır."HDP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki de, mevcut düzenlemenin, yürütmenin kamu olanaklarını kullanmasını ve eşitsizlik yaratacak uygulamaları engellemeyi amaçladığını söyledi. Tiryaki, "Yani başbakan, kamu araçlarını, devletin araçlarını kullanarak seçim çalışması yürütemeyecek. Çalışmalarına memurlar katılamayacak ve bir başbakan gelmiş gibi herhangi bir karşılama benzeri merasimler yapılamayacak" ifadesini kullandı. Dolayısıyla başbakan ibaresinin çıkartılmasının doğru olduğunu çünkü artık Türkiye'de başbakanlığın olmadığını ifade eden Tiryaki, "Ancak onun yerine yürütmeyi temsil eden cumhurbaşkanı var ve neredeyse yürütmeyi tek başına temsil ediyor" dedi.Bakanların Cumhurbaşkanı tarafından atandığını ve görevden alındığını da dikkat çeken Tiryaki, şöyle konuştu: "Fakat cumhurbaşkanına hiçbir yasak öngörmemek, kamunun bütün araçlarını bütün olanaklarını sınırsız biçimde seçim döneminde kullanılmasına olanak tanıyacak bir düzenleme. Oysa yasada başbakan ve bakanların bu yasaklara aykırı hareket etme durumunda 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacakları öngörülüyordu."Tiryaki, "Bakanların yasağının sürdürülürken, yürütmeyi tek başına temsil eden, kanunları tek başına yürüten, bakanlar kurulunu tek başına temsil eden cumhurbaşkanının bu yasak kapsamında tutulmaması doğrusu büyük adaletsizlik ve eşitsizlik yaratacaktır" eleştirisinde bulundu. Diğer siyasi partilerin veya bağımsız kişilerin cumhurbaşkanı adayı olması durumunda yürütecekleri kampanya ile cumhurbaşkanının yürüteceği kampanya arasında eşitsizlikler yaratacağını da kaydeden Tiryaki, "Meclis'te ve komisyonda görüşülmesi sırasında bunun düzeltilmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.Eray Görgülü