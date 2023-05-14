Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı /14 Mayıs 2023 12:36

Erdoğan oyunu İstanbul'da kullandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için İstanbul Üsküdar'da oyunu kullandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi Ortaokulu'nda kullandı.

Saffet Çebi Ortaokulu'na gelen Erdoğan'ı burada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile diğer ilgililer karşıladı.

Oyunu "3279" numaralı sandıkta kullanan Erdoğan basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Oyumuzu kullandıktan sonra tabii söylenebilecek en önemli şey, Türk demokrasisi için, inşallah bugün sabahtan itibaren takipteyim, içişleri bakanımdan da aldığım bilgilere göre olaysız, bir sıkıntı yaşanmadan şu ana kadar süreç devam etti, devam ediyor.

Tabii en önemlisi deprem bölgesindeki oyların kullanımıydı. Deprem bölgesinde de vatandaşlarımız büyük bir şevkle, aşkla oylarını kulanıyorlar. Oralarda da şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok.

Temennim odur ki akşam sayımlardan sonra, ülkemiz, milletimiz, Türk demokrasisi için hayırlısıyla bir geleceği rabbimden niyaz ediyoruz. Ve bütün seçmenlerimizin şöyle hiç endişeye kapılmadan akşam saat 17'ye kadar oylarını kullanmaları Türk demokrasinin gücünü göstermesi bakımından çok çok önemli. Bütün sandıklardaki sandık kurulu üyelerine başarılar diliyorum, kendilerini de tebrik ediyorum."

Erdoğan sonuçları İstanbul'da takip edeceğini belirtti.

Erdoğan okul bahçesinde kendisini destekleyenlerle selamlaşmasının ardından okuldan ayrıldı.
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