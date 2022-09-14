Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Özbekistan ve ABD'ye gidiyor /14 Eylül 2022 23:54

Erdoğan, Özbekistan ve ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan ve ABD'ye ziyarette bulunmasının beklendiği aktarıldı.

SHABER3.COM

Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine katılmak üzere Özbekistan'a, ardından da Birleşmiş Milletler (BM) 77'nci Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant'a gidecek.

Türkiye'nin "Diyalog Ortağı" olduğu 2012 yılından bu yana, Türkiye'den zirve toplantılarına Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirvede konuşma yapması bekleniyor.
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