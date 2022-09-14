Erdoğan, Özbekistan ve ABD'ye gidiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti üzerine Şanghay İşbirliği Teşkilatı 22'nci Devlet Başkanları Zirvesine Özel Konuk olarak katılmak üzere, 15-16 Eylül 2022 tarihlerinde Semerkant'a gidecek.
Türkiye'nin "Diyalog Ortağı" olduğu 2012 yılından bu yana, Türkiye'den zirve toplantılarına Cumhurbaşkanı düzeyinde katılım ilk kez gerçekleşecek. Erdoğan'ın 16 Eylül'de düzenlenecek zirvede konuşma yapması bekleniyor.