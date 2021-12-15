'Erdoğan, para için bu sefer Suudi Arabistan'ın kapısını çalacak' iddiası

İddialara göre AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yeniden masaya oturmaya hazırlanıyor.







Geçen ay Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) fiili lideri Abu Dabi Prensi Halife bin Zayid el-Nahyan’ın Türkiye’ye gelerek Tayyip Erdoğan ile ilişkileri iyileştirme çabası sonrasında dikkati çeken iddialar ortaya atılıyor.





Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) önde gelen gazetelerinden The Wall Street Journal, 6-7 Aralık tarihlerinde Katar’da temaslarda bulunan Erdoğan’ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile az kalsın görüşeceğini, fakat programların uyuşmadığını kaydetti.





“AMAÇ İLİŞKİLERİN TAMİRİ DEĞİL”





Katar yönetiminin Suudi Arabistan ile Türkiye arasında arabuluculuk yaptığını aktaran gazete detayları okurlarına aktardı.





Geçen hafta Doha’da Katarlı yetkililerin iki adamı bir araya getirme planlarının başarısız olduğunu aktaran Wall Street Journal, “Konuyla ilgisi olan kişiler, yetkililerin gelecek haftalarda uygun bir zaman ve yer için bakındıklarını da söyledi.” ifadelerine yer verdi.





Gazete, bölgede diyalog umudunun “ilişkilerin tamir edilmesi” olmadığını fakat kritik bir gelişme yaşanması durumunda iletişim kanallarını iyileştirmek olduğunu öne sürdü.







Gazete, Erdoğan’ın bu konuda ne yanıt verdiğini aktarmazken, “Sayın Erdoğan’ın istediği jeopolitikten ziyade para olabilir. Döviz krizinin pençesindeki Türkiye’de Erdoğan ekonomik dalgıç halatı arıyor.” yorumunu yaptı.





SELMAN, ERDOĞAN’DAN SÖZ İSTEDİ





Wall Street Journal’ın haberinde şu ifadeler dikkati çekti: “Erdoğan ve Selman’ın görüşmesi Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkilerine zarar veren sorunları arkada bırakmak için bir şans. Bunlar arasında 2018’de İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı da var. Konuyla ilgili bilgisi olan Suudi ve Katarlı yetkililer, Selman’ın Erdoğan’ın bir daha Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuyu gündeme getirmemesinin sözünü istediğini söyledi.”