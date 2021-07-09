Erdoğan partideki büyük çöküşü yorumladı

Erdoğan, cuma namazının ardından AKP Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, "Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir. Bize düşen onları gerekirse ayaklarına gidip yeniden davamıza kazandırmaktır" çağrısında bulundu.







Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle oldu:





Nasıl bugünlere akrebin kıskacında yoğrularak geldiysek, 2023'e giden süreçte de bizi ağır süreçlerin beklediği görülüyor. Dikkat ederseniz son günlerce CHP'li siyasetçilerin beyanların çok ciddi bir artış yaşanıyor. Şimdi de organize suç örgütlerinden medet ummaya başladılar. Kulaklarına ne fısıldanırsa, Türkiye düşmanları bunlara ne telkin ederse onu söylemeyi siyaset zannediyorlar. Parti teşkilatlarını saran tecavüz, yolsuzluklarla cesaretle yüzleşmek yerine kendi pisliklerini bize bulaştırmaya çalışıyorlar.





Bugün tüm teşkilat buradayız, biz de Diyarbakır ile bir başka memnuniyet duyuyoruz. Gençler içeride kin, nefret, husumet varsa söylem de nefreti besler, siyaseti zehirler. İnsanın içinde aşk varsa, dürüstlük varsa bu yaptığı işten kullandığı dile kadar her şeyine akseder. CHP'ye baktığımızda bu sözü daha iyi kavrıyoruz. Ülkemizin dertlerine derman olacak tek bir önerileri, tek bir sözleri yok. Sadece milletten ve milletin değerlerinden kopuk değiller, ülkenin ve bölgenin gerçeklerinden de habersizler. Şimdi yeni bir proje yapıyorlar: Doğu masası... Yahu neredeydiniz bugüne kadar? Biz yıllardır ne Güneydoğu'dan ne Doğu'dan koptuk.





2023 Haziran'ına kadar kapı kapı dolaşmaya, gece gündüz demeden çalışmaya var mıyız? Kapısını çalmadığımız her insanımızın vebali bizlerin üzerindedir. Gönüller kazanmak için çıktığımız bu yolda kimseyi dışlamamak temel prensibimizdir. Ben bu topluluğu şu anda yan yana olduğumuz bu topluluğumu mütevazı bir topluluk olarak görüyorum. Buna devam edeceğiz, biz toprak gibi mutavazi olacağız. Teşkilattan uzaklaşanlar olabilir. Bize düşen onları gerekirse ayaklarına gidip yeniden davamıza kazandırmaktır.





Biz milletin bağrından doğmuş, ülkemizin en büyük, en kuşatıcı siyasi hareketiyiz. Her türlü fikre, her türlü düşünceye, meselesi millet olan herkese yer vardır. Parti kadrolarımız içindeki muhabbet iklimini daha da güçlendirmek zorundayız. Tam kadro sahada olmanızı istiyorum. En önemli referansımız arkamızdaki 19 yıllık demokrasidir. Bu şehre ve ülkeye kazandırdığımız hizmetleri, proje ve hayallerimizi insanımıza sabırla anlatacağız. Muhalefetin çamur siyasetini bugün de yine hakikatin güneşiyle bertaraf edeceğiz.





Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün gazi mescidimizde, gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz, bu PKK terör örgütü bu mescidimizi bu camimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camii tarihi özellikleri itibariyle gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tabi bu bölge malum şu an itibariyle aynı zamanda bir Suriçi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor. Öbür taraftan sur içinde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar da bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Ve kısa zamanda da bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.





Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını şu yanıtları verdi:





Aşılamada 58 milyonu aşmış durumdayız Aşılamada da kademe sistemi de ayrıca getiriyoruz. BionTech’ten gelen bir miktar aşı var, Sinovac’tan bir miktar aşı geldi, geliyor. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar. Böylece BionTech’te çok daha seri adım atma fırsatını da yakalayacağız. Şu anda Diyarbakır’da aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında Batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır’da da aşının süratle olacağına inanıyorum.





Kurban Bayramı tatiliyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tatil süreci 10'la 9 gibi, millete seslenişte halkıma duyuracağım.





Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı ve faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor, çok daha rahat adım atıyor."





Dün Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla da görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. Ve NATO müzakerelerimde sayın Biden ile konuştuk. Ve en ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız.