Erdoğan, Peker'in rüşvet iddiarıyla gündeme gelen isimle Çankaya Köşkü'nde görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu ve Başkan Yardımcısı Herman Balyan ile görüştü.







Çankaya Köşkü’nde yapılması dikkat çeken görüşme basına kapalı gerçekleşti. Görüşmenin yaklaşık 45 dakika sürdüğü belirtildi.





PEKER'İN RÜŞVET İDDİASI

Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'in "rüşvet" iddialarıyla gündeme gelmişti.





Peker, Bedros Şirinoğlu'nun koruma müdürüne, İstanbul Emniyeti'ndeki bazı polis müdürlerinin Şirinoğlu'ndan rüşvet alınması için telkinde bulunduklarını ve koruma müdürünün bunu Şirinoğlu'na bildirmesi üzerine olayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya aksettirildiğini öne sürmüştü.