Erdoğan: PKK bugün yarın silah bırakacak

MHP Lideri Bahçeli'nin 22 Ekim tarihinde başlattığı İmralı Süreci kapsamında PKK'nın lideri Öcalan'dan gelen 'fesih' ve 'silah bırakma' çağrılarının ne zaman sonuçlanacağı merak ediliyor. Nisan aylarının sonu olarak ifade edilen tarihlerde örgütten herhangi bir fesih ilanı gelmedi.





ERDOĞAN: BUGÜN YARIN SİLAH BIRAKACAK

Habertürk'e yer alan habere göre PKK'nın silah bırakma takvimine ilişkin en son açıklama Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan bugün AKP genel merkezinde bazı bakan ve milletvekilleri ile bir araya geldi. Yapılan toplantıda Terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamalarda bulundu.





"BUGÜN YARIN PKK SİLAHLARI BIRAKACAK"

Erdoğan, AKP Genel Merkezi'ndeki toplantıda süreçteki bütün engellerin aşıldığını ve bundan sonra siyasete büyük iş düşeceğini açıkladı. Erdoğan terör örgütünün çok yakın zamanda silah bırakacağını, "Bugün yarın PKK silahları bırakacak" diyerek yaptığı açıklama şu şekilde oldu:





"Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak, örgütü feshedecek. Ondan sonra da yeni bir süreç, hepimiz için yeni bir dönem başlayacak. Siyasete büyük iş düşecek. Siyaseten bundan nemalanmak isteyenler olabilir buna da hazırlıklı olmamız lazım. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Size bu konuda güveniyorum"