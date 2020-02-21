Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası ilk açıklama /21 Şubat 2020 22:10

Erdoğan-Putin görüşmesi sonrası ilk açıklama

İdlib'de yaşanan krizi sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bir telefon görüşme yapıldı. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir açıklama geldi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye yönetiminin İdlib'de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulayarak, İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtti.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır''.
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