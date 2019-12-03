Erdoğan-Putin görüşmesinde kritik detay

Ancak Rusya Devlet Başkanı Putin’in ocak ayında Türkiye’ye yapacağı ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesinde ikinci sevkiyat konusu konuşulmayabilir.







Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye'ye S-400 savunma sisteminin ikinci partisinin teslimatını ele alıp almayacaklarının belli olmadığını söyledi.Peskov ülkeler arasındaki askerî-teknik işbirliğinin ise devam etmekte olduğunu ifade etti.





Peskov şunları söyledi:





"Bunun ziyaretle bir ilintisi bulunmuyor. Rus ve Türk tarafının askerî-teknik işbirliği servisler sürekli olarak temas içerisinde. (Putin ve Erdoğan'ın görüşmelerinde bu hususu ele alıp almayacaklarına ilişkin) kesinleşmiş bir bilgi yok elimde. Ancak söylemek gerekir ki askerî-teknik işbirliği ülkelerimiz arasında mevcut olan bir şey ve söz konusu işbirliği devam etmekte."