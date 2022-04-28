Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Putin ile görüştü /28 Nisan 2022 14:47

Erdoğan, Putin ile görüştü

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve ABD arasında dün Türkiye'de gerçekleşen takasın yanı sıra Ukrayna'daki savaşa dair gelişmeler ele alındı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus pilot Konstantin Yaroshenko ile Amerikan deniz piyadesi Trevor Reed'in Milli İstihbarat Teşkilatının koordinesi ve gözetiminde dün Türkiye'de gerçekleşen takası dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Erdoğan da Türkiye'nin bu takasa aracılık etmesinin barışa, diyaloğa ve iş birliğine verdiği önemin nişanesi olmasının yanı sıra arabuluculuk misyonu açısından da anlamlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, istihbarat birimleri arasındaki eş güdüm ve yakın diyaloğun devam ettirilmesi gerektiğini vurguladı. Erdoğan, bunun bölgedeki insani trajedilerin önüne geçilmesine ve istikrar ortamının sağlanmasına katkı yapacağını ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması için de inisiyatif almaya ve barışa giden yolda arabuluculuk yapmaya hazır olduklarını aktaran Erdoğan, İstanbul görüşmelerinde yakalanan ivmeyi artırarak bölgede kalıcı barışı bir an önce tesis etmek istediklerini dile getirdi.

Erdoğan, Türkiye'nin iki komşusu arasındaki bu krizin aşılması ve sulhun hakim kılınması için yürüttükleri çabaları kararlılıkla ve samimiyetle devam ettireceklerini vurguladı.
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