Erdoğan: Putin rica etti, Şanghay Beşlisi toplantısına katılacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le gerçekleştirdiği görüşmenin ardından uçakta değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.







Erdoğan, Eylül ayında Özbekistan’da bir araya gelecek Şangay Beşlisi toplantılarına da katılacaklarını söyledi. Erdoğan, “Şanghay Beşlisi'nin gerek üyeleri gerek gözlemci ya da diyalog ortağı olarak oraya katılacak olanlarla biz de beraber olalım diyoruz” dedi.





TÜRKİYE DİYALOG PARTNERİ

Erdoğan’ın bahsettiği ve Şanghay Beşlisi olarak da bilinen Şanghay İşbirliği Örgütü, 1996 yılında Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın katılımıyla kuruldu. Özbekistan’ın 2001 yılında katılmasıyla birlikte 6 üyeye çıkan kuruluşun şu an Hindistan ve Pakistan’la birlikte 8 asli üyesi bulunuyor.





Kuruluşta dört gözlemci ülke bulunurken bunlar Afganistan, Belarus, İran ve Moğolistan.





Türkiye ise Şanghay İşbirliği Örgütü’nün 6 diyalog partnerinden biri. Bu kuruluştaki diyalog partnerleri Azerbaycan, Ermenistan, Kamboçya, Nepal, Türkiye ve Sri Lanka.





Kuruluşun resmi dilleri Rusça ve Çince olarak tanımlanırken, ABD karşısında bir oluşum olarak da dikkat çekiyor.







