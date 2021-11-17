Erdoğan, Putin taktiği uygulamaya çalışıyor

ABD merkezli Bloomberg bünyesinde yer alan Bloomberg Businessweek dergisinde "Otoriter liderler, Covid yüzünden göründüklerinden daha kırılgan" başlıklı bir analiz yayımlandı. Makalede, "Erdoğan'ın en büyük seçmen tabanı olan düşük gelirlilerin ekonomik krizden etkilendi ve Erdoğan Putin'in taktiğini uygulamaya çalışıyor" yorumu yapıldı.





Bloomberg Businessweek’te kıdemli editör Marc Champion imzasıyla yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin lideri Xi Jinping'in fotoğrafı kullanıldı.





Analizde, "Xi, Putin ve Erdoğan yurt dışında kendinden emin ve savaşçı gözükseler de kendi ülkelerinde sallantılı bir zemindeler" ifadelerine yer verildi.





Makalede, "Çin lideri Xi Jinping büyük teknoloji şirketlerine savaş açıp, Tayvan konusunda mücadele edip, uzaya hipersonik füze gönderme denemeleri yaparken Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan da küresel finans piyasalarına savaş açtı ve kısaca 10 ülkenin büyükelçilerini sınır dışı etmekle tehdit etti. Moskova’da da Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna sınırına yeterli miktarda asker göndererek ABD’yi olası bir işgalin olabileceğine ikna etti"yorumu yapıldı.





Covid-19 salgını dolayısıyla son iki yılda birçok ülkede demokratik anlamda gerileme olduğunun altını çizen Bloomberg Businessweek yazarı, "Bu isimler aynı zamanda kendi ülkelerinde kırılganlar çünkü pandemi onlara sert etki etti. Birçoğu Covid-19’a yanıt verme konusunda demokratik ülkelerdeki mevkidaşları gibi hareket edemedi. Ülkesinde güvensizlik ve yurt dışında kendine güven, istikrarsızlık ve riskin tarifi gibi. Koronavirüs başladığında bu liderler halkın tepkisinden ve ekonomik tepkiden kaçmak için açıklamalarda bulundu. Çin’de çok sıkı yasaklar alınırken Putin de hastalığın büyütülecek bir tehdit olmadığını söyledi" yorumunu yaptı.





Koronavirüsün merkez üssü haline gelen Rusya’da Putin’e destek oranlarının düştüğü belirtilirken Çin’deki sıkı yasak ve önlemlerin de halkın tepkisini çektiği belirtildi. Makalede, "Erdoğan uzun ekonomik Covid-19’u kontrol altına almaya çalışıyor" denildi.





Champion, "Düşen destek oranıyla birlikte Erdoğan Merkez Bankası’na faiz düşürmesi yönünde baskı yaptı ve ekonomiye kredi pompaladı. Bu riskli yol geçmişte seçimlerden önce ekonomiyi düz tutmak için işe yaramıştı fakat bunun yeniden işlememe ihtimali var. Dolar karşısında Türk Lirası, 2012’de yani Erdoğan’ın Merkez Bankası’na ve diğer kurumlara doğrudan yön vermeye başladığından beri beş kat daha değersiz" yorumunu yaptı.





Öte yandan makalede, "Erdoğan’ın koltuğunu tutmak için karşılaştığı daha büyük bir tehdit ise onun siyasi desteğinin temeli olan düşük gelirli Türklerin salgından en çok etkilenenler olması. Muhalefet partileri çoktan ülkenin büyük şehirlerinin kontrolünü ele geçirdi. Öyle ki, Erdoğan son yıllarda Putin’in oyun kitabından bir sayfayı almış gibi davranıyor. Azerbaycan, Libya ve Suriye’ye operasyon düzenleyerek ulusalcı gururu körükleyerek destek oranını artırmak. Fakat bundan tekrar faydalanması düşük bir ihtimal" ifadeleri kullanıldı.