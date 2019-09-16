Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Putin ve Ruhani'yle görüştü /16 Eylül 2019 19:33

Erdoğan, Putin ve Ruhani'yle görüştü

Ankara bugün, Suriye konusunda kritik bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Astana sürecinde kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani'yi ağırlıyor. Üçlü Suriye zirvesine damga vurması beklenen konular ise İdlib ve Suriye'deki yeni anayasa süreci olacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan üçlü zirve öncesinde Erdoğan Çankaya Köşkü’nde önce İran lideri Hasan Ruhani, ardından da Rusya lideri Putin’le birer ikili görüşme gerçekleştirdi. Erdoğan ile Ruhani’nin görüşmesi yaklaşık iki saat sürerken, Erdoğan-Putin toplantısı da 1.5 saat sürdü. Putin ve Ruhani’nin de Suriye zirvesi kapsamında görüşme yapacağı belirtildi. İkili görüşmeler sonrasındaysa liderler üçlü zirvede bir araya gelecek. Üç liderin ortak açıklama yapması da bekleniyor.
 
Üç liderin gündeminde ilk öne çıkan konu, Suriye’de silahlı grupların kontrol ettiği son bölge olan ve İdlib. Liderlerin, ülkenin kuzeydoğusunda Türkiye-ABD anlaşması çerçevesinde kurulması planlanan güvenli bölgeyi de ele alması bekleniyor. Suriye yönetiminin, bu zirve öncesinde Birleşmiş Milletler’e bir mektup yazarak Suriye Demokratik Güçleri’ni (SDG) ilk kez ‘terörist’ olarak nitelemesi ve SDG kontrolündeki bölgenin ‘geri alınacağını’ belirtmesi dikkat çekmişti.

ANAYASA KOMİTESİ GÖRÜŞÜLECEK

Ankara’daki zirvede öne çıkan ikinci konu, Suriye’de yeni anayasanın hazırlık süreci olacak. Liderler, yeni anayasayı yazacak komite konusunda yapılan hazırlıkları ele alacak. Tarafların, komitede yer alacak bazı isimler konusunda anlaşmazlık yaşadığı biliniyor.

Rusya-Türkiye-İran üçlüsünün Suriye’de siyasi çözüm amacıyla başlattığı Astana süreci, BM destekli Cenevre sürecinin sonuç vermemesi sonrası başlatılmıştı. Astana üçlüsünün ilk zirvesi, Kasım 2017’de Soçi’de yapılmıştı. Zirvede, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması kaydıyla gerilimi azaltma bölgeleri kurulması üzerinde anlaşma saplanmıştı. Ankara’da bugün yapılan zirve, Astana üçlüsünün beşinci liderler zirvesi.
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