Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Putin'e 'Ayasofya konusunda' garanti verdi : Saray bu detayı sansürledi ! /13 Temmuz 2020 17:43

Erdoğan, Putin'e 'Ayasofya konusunda' garanti verdi : Saray bu detayı sansürledi !

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan Görüşmede Ayasofya konusunda garanti verdi. Ancak Saray açıklamasında bu detayı sansürledi

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Ekonomi başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ve Covid-19 salgınıyla mücadelede işbirliği hususlarının ele alındığı belirtilen görüşmede ayrıca Libya ve Suriye’deki gelişmeler ile bölgesel meseleler değinildi.

Rusya uzmanı Dr. Kerim Has'ın aktardığına göre Kremlin açıklamasında, görüşmenin Erdoğan tarafından talep edildiği belirtiliyor.

Görüşmede Putin’in Erdoğan’a Ayasofya’nın statüsünün değiştirilmesinin Rusya’da yol açtığı büyük toplumsal tepkiden bahsettiği, Erdoğan’ın da herkesin girişi ve Hristiyanlar için kutsalların korunması konusunda Putin’e garanti verdiği ifade ediliyor.

Yine Kremlin’e göre Erdoğan, Rusya’daki halk oylaması sonuçları dolayısıyla Putin’i kutlamış.

Suriye konusunda ise öncelikli gündem, Astana’ya vurgu, İdlib-Fırat’ın doğusundaki çalışmaları için savunma bakanlıklarına övgü var.

Libya konusunda Putin bir kez daha ateşkes çağrısı yaparken koronavirüs nedeniyle duran turizm konusunda hâlâ bir netlik yok.

İletişim Başkanlığı tarafından görüşmeye ilişkin bilgi notunda ise Ayasofya konusuna değinilmedi.

Açıklamada, "Erdoğan ve Putin, iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesinin yanı sıra bölgesel barış, güvenlik ve istikrar için eş güdümü sürdürme konusunda mutabık kaldığı" ifadesine yer verildi.
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