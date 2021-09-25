Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan randevu vermeyen Biden'e çok kızgın: Rusya'dan yeni füzeler alacağız! /25 Eylül 2021 13:27

Erdoğan randevu vermeyen Biden'e çok kızgın: Rusya'dan yeni füzeler alacağız!

Tayyip Erdoğan, ABD'nin CBS News kanalı ile yaptığı röportajda, Türkiye'nin ABD'nin muhalefetine rağmen yeni Rus füze savunma sistemleri satın alacağını söyledi.

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Erdoğan, "Hangi ülkeden, hangi seviyede ne tür savunma sistemleri aldığımıza kimse müdahale edemeyecek" dedi.

Rusya'nın devlet tarafından işletilen silah ihracatçısı Rosoboronexport'un başkanı Alexander Mikheyev, ağustos ayında Türkiye'nin S-400 sistemleri için yeni bir anlaşma müzakeresinin son aşamalarında olduğunu söyledi. Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önümüzdeki hafta Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelmesi planlanıyor.

Erdoğan, "Türkiye-Rusya ilişkilerinde elbette önemli bir karara varacağız" ifadesini kullandı.

ABD ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYOR

ABD, Ankara'nın ikinci bir sistemin teslimatı için Moskova ile görüşmeye başlamasına rağmen, Türkiye'yi Rus S-400 füzelerinin teslimatına devam etmemeye ve halihazırda edindiklerini kullanmamaya çağırdı. ABD, Rus sisteminin Lockheed Martin Corp.'un F-35 jeti hakkında istihbarat toplamak için kullanılabileceğini söyleyerek füze alımı nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisine yaptırımlar getirdi. Daha önce F-35'in inşasına yardımcı olmak için Türk savunma müteahhitlerini uluslararası programdan askıya almıştı.

ABD'YE KIZDI, RUSYA'YA DÜMENİ KIRDI

Tayyip Erdoğan New York'taki BM toplantıları çerçevesinde bulunduğu ABD'de, Başkan Joe Biden ile kısa da olsa görüşmek istediğini resmi kanallardan iletmiş ancak Biden'den randevu alamamıştı. Erdoğan bunun üzerine kızgınlığını "Biden'le iyi başlamadık, gidişat pek hayra alamet değil" sözleriyle belirtmişti. Erdoğan ayrıca dönüş yolunda Rusya'ya sıcak mesajlar göndererek ABD'ye tepki göstermişti.
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