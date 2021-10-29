Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan rejimi Anıtkabir'de bile istemedi /29 Ekim 2021 15:53

Erdoğan rejimi Anıtkabir'de bile istemedi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Anıtkabir'de düzenlenen törene, AKP'ye muhalif basın kuruluşları alınmadı.

SHABER3.COM

Anıtkabir'deki törene AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve yargı organı temsilcileri katıldı.

Önceki senelerden farklı olarak, aralarında Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı'nın da aralarında olduğu iktidara muhalif olan basın kuruluşları Anıtkabir'de düzenlenen törenlere alınmadı.  

İletişim Başkanlığı'nın uyguladığı akreditasyon uygulaması ile gazetecilere sansür uygulandığını söyleyen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, 29 Ekim'de yaşanan "engelleme" ile ilgili çok sert ifadeler kullandı. 

Muhalif gazetecilerin Anıtkabir'e girişinin engellendiğini açıklayan TGC şunları söyledi:

“İktidarın bir gelenek haline getirdiği akreditasyon uygulaması giderek genişlemekte ve bir sansür olarak kullanılmaktadır. Kendi görüşünden olmayan medya kuruluşlarını engelleyen iktidar, halkın haber alma ve gerçekleri öğrenme hakkını yok saymaktadır.

Bazı gazetecilerin Başbakanlığa girişinin engellenmesiyle başlayan süreç, parti kongrelerine, bakanlıkların toplantılarına, cami avlularına, mezarlıklara, orman yangınlarına, resmi bayram törenlerine varacak kadar genişlemiştir.

Bunun son örneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreninin yapıldığı Anıtkabir’e haber takibi için giden meslektaşlarımızın engellenmesidir.

Anıtkabir’deki töreni izlemek isteyen Fox TV, Cumhuriyet Gazetesi ve Anka Haber Ajansı’nda görev yapan muhabir, foto muhabiri ve kameramanlar İletişim Başkanlığı’nın akreditasyon uygulamasıyla içeri alınmamışlardır. Cumhuriyet Bayramı Töreni iktidarın tekelinde değildir.

Tüm yurttaşlarımızı birleştiren 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda bile gazeteciler arasında ayrım yapmayı başaran iktidar, halkın haber alma hakkını yine engellemiştir. İktidarın bu tutumunu kınıyoruz.

İktidarı barış ve demokrasinin hakim olduğu, basın özgürlüğünün korunduğu bir ülke için bir kez daha akreditasyon uygulamasından vazgeçmeye çağırıyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan rejimi Anıtkabir'de bile istemedi Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Kılıçdaroğlu'nun Çubuk'ta uğradığı saldırının videosu

Gebze'de tren kazası

Gebze'de tren kazası

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

Canlı yayındaki soru Melih Gökçek'i çıldırttı

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

15 Temmuz'da tanklara zırh delici mermileri kim sıktı?

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

Gergerlioğlu’ndan Şentop’a: Bahçeli emretti, sahte tutanakla beni Meclis’ten attınız

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

AKP üyesi vatandaştan partisine tepki

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

BM kürsüsünde konuşan dinazor bakın neler dedi

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

GBT yaptığı kadına Instagram'dan 'yürüyen' güvenlik görevlisi!

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

NBA Yıldızının Çin protestosu sürüyor

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!

AKP toplantısında dikkat çeken sözler: Üye olmuyorlar başkanım!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:14:48