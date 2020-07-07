Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erkam Tufan'ın You Tube kanalında yaptığı '30 dakika' programına katılan Charles Sturt University öğretim görevlisi Ömer Atilla Ergi önemli tespitlerde bulundu.



PROGRAMIN TAMAMI

'Erdoğan rejimi daha önce gömleğini çıkardığı gibi, tekrar gömlek değiştirmiştir ve artık Siyasal İslamcı çizgisinde bile değildir' tespitinde bulunan Ergi



'Siyasi de olsa, İslamı temsil ettiğini iddia eden bir rejim, Elmalı Hamdi Yazır’ın Kur’an tefsirini, İslamın en temel kaynaklarından biri olan Kütüb-ü Sitteyi, Fıkıh Ulemalarının kaleme aldığı Ehli Sünnet fıkhını, suç unsuru olarak teşhir edemez!





Sadece biat etmedikleri için muhalif bir cemaatin kitap evlerini basıp, raflardan aldığı Ku’ran ve Hadis kitaplarını ayaklar altına alamaz!





Kur’an-ı muciz’ul beyandaki mübarek bir sureyle makara geçen bir adamı büyük elçi yapamaz!





Siyasal İslamcı, peygamber Mekke girerken kendine bir pay çıkarmıştı, biz böyle yapmayacağız, diyemez!' dedi