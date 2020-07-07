Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan rejimi İslamcı mı? /07 Temmuz 2020 17:52

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Özelikle son zamanlarda Erdoğan rejimi için kullanılanılan İslamcı terimi ne kadar doğrudur? Charles Sturt University öğretim görevlisi Ömer Atilla Ergi 'Erdoğan rejiminin İslamcılıkla uzaktan yakından alakası yoktur.' dedi

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Özelikle son zamanlarda Erdoğan rejimi için kullanılanılan İslamcı terimi ne kadar doğrudur? 
Erkam Tufan'ın You Tube kanalında yaptığı '30 dakika' programına katılan Charles Sturt University  öğretim görevlisi  Ömer Atilla Ergi önemli tespitlerde bulundu.

PROGRAMIN TAMAMI


'Erdoğan rejimi daha önce gömleğini çıkardığı gibi, tekrar gömlek değiştirmiştir ve artık Siyasal İslamcı çizgisinde bile değildir' tespitinde bulunan Ergi 
'Siyasi de olsa, İslamı temsil ettiğini iddia eden bir rejim, Elmalı Hamdi Yazır’ın Kur’an tefsirini, İslamın en temel kaynaklarından biri olan Kütüb-ü Sitteyi, Fıkıh Ulemalarının kaleme aldığı Ehli Sünnet fıkhını, suç unsuru olarak teşhir edemez!

Sadece biat etmedikleri için muhalif bir cemaatin kitap evlerini basıp, raflardan aldığı Ku’ran ve Hadis kitaplarını ayaklar altına alamaz!

Kur’an-ı muciz’ul beyandaki mübarek bir sureyle makara geçen bir adamı büyük elçi yapamaz!

Siyasal İslamcı, peygamber Mekke girerken kendine bir pay çıkarmıştı, biz böyle yapmayacağız, diyemez!' dedi 
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Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

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