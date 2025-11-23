Erdoğan rejimi Suriye fırsatını kendi eliyle tepmiş: 'Suriye 81'inci vilayet olmaya hazırdı'

Ali Bulaç, 15 Temmuz'un arkasındaki küresel güçlerle ilgili de farklı bir perspektif sundu. Bulaç 15 Temmuz'a dair kendi fikrini de söyledi ve sürecin arkasında Rusya’nın olabileceğine işaret etti.





Yazar ve düşünür Ali Bulaç, Atlas Fikir Kulübü’nün YouTube kanalında yayınlanan “Ali Bulaç ile Otobiyografi” serisinin 14. bölümünde, 15 Temmuz'a giden süreci, iç ve dış dinamikler bağlamında değerlendirdi.Programın en dikkat çekici bölümlerinden biri, Bulaç’ın 2007 yılında Suriye’ye yaptığı ziyarete dair anısıydı. Dönemin Suriye Başbakanı Muhammed Naci el-Itri ile yaptığı görüşmeyi aktaran Bulaç, Suriye yönetiminin o dönem Türkiye’ye olan hayranlığını şu sözlerle anlattı:“2007’deki ziyaretimde Başbakan Muhammed Naci el-Itri bana aynen şunları söyledi: ‘Ali Bey, biz Türkiye’nin 81. eyaleti olmaya hazırız. Ancak iki kırmızı çizgimiz var; demokratikleşme sürecini gayri tabii hızlandırmayın ve İran’la ilişkimizi bozmayın.’ Türkiye bu tarihi fırsatı kendi elleriyle tepti.”Bulaç, dönemin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun mimarı olduğu Suriye politikasını sert bir dille eleştirdi. Davutoğlu’nun İstanbul’da İslami kanaat önderlerine 5 saat süren bir sunumla “Esad’ı 3 ayda devireceğiz” planını anlattığını belirten Bulaç, kendisinin o toplantıda bu plana “İç savaş en az 15 yıl sürer, Esad’ın toplumsal tabanı var” diyerek itiraz ettiğini söyledi.Bulaç “Benim şahsi kanaatime göre, bu darbe teşebbüsünün planını Ruslar yaptı. Amaç Türkiye’yi NATO ittifakından koparıp kendi yanına çekmekti. Nitekim 2016’dan sonra Türkiye hızla Batı’dan uzaklaşıp Rusya’ya yaklaştı” dedi.Bulaç’a göre, Cumhuriyet’in kurucu kodları hem dindarları hem de Kürtleri tehdit olarak görüyordu. AKP döneminde dindarların devletin merkezine yerleşmesi ve Kürt hareketinin “statü” talep eder hale gelmesi, devlet aklını harekete geçirdi. Bu kapsamda süreç dindarları kamudan tasfiye etmek ve Kürt hareketinin önünü kesmek için kullanıldı.Programın sonunda Türkiye’nin mevcut sosyolojik durumuna da değinen Bulaç, 15 Temmuz sonrası sürecin “Kemalizm’in restorasyonu” ile sonuçlandığını iddia etti. Bulaç, devlet eliyle toplumda “Deizm”in yayıldığını, İslam tarihinin ve kutsal değerlerin bilinçli olarak itibarsızlaştırıldığını öne sürdü.