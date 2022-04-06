Erdoğan rejimi yurt dışındaki KHK’lı ve mağdurlara el attı: Risk değerlendirme kumpası

Selçuk Atak’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’nin yayınladığı mal varlığı dondurma kararları yurtdışında bazı risk değerlendirme kurumlarınca dikkate alınıyor. Söz konusu bilgiler finansal kurumlar tarafından çekiliyor.







TR724'ün haberine göre Selçuk Atak, “Bahsettiğim risk değerlendirme kurumlarından bazıları, @LexisNexis ve @OneTrust @DataGuidance , hukuksuz Türkiye rejimin yayımladığı hukuksuz kararları veri havuzlarında topluyor ve şirketlere servis ediyor. Yurtdışında banka, uber ve marketplace hesabı kapananlar var. Bu bilgiler background check yani güvenlik tahkikatı yapan şirketlerce de dikkate alınıyor ve iş başvurularında sorun teşkil ediyor, olumsuz cevap alınıyor. Veri tabanlarında aşağıdaki gibi bilgiler depoluyorlar. Avrupa’nın ve Amerika’nın tanımadığı bir terör örgütü iddiasıyla, büyük şirketlerin akıllarını karıştırıp, riskli müşteri imasıyla masum insanlara büyük zarar veriyorlar. Hakkınızda bir veri girişi var mı, şu linklerden sorgulayabilirsiniz; @onetrust.” diyor.





NE YAPILMALI?





Atak, bu konuda yapılması gerekenleri ise şöyle anlatıyor: “Bu konuyla alakalı database temizlik işi yapılmalı. Gerekirse buradan para toplayıp avukat istihdam edilmeli. Tek tek database temizlik işi zaman ve para kaybı. Konuyla ilgili olarak çalışan arkadaşlar var ama bu konu genel manada bir çalışmayı gerektiriyor. Yarın bir bakmışsınız banka hesabınız, Ebay, Etsy, Amazon kapanmış… Uber dahil! Hukuksuz Türkiye rejiminin baskı ve zulümlerinden kaçarak yurtdışındaki ülkelere, Avrupa ve Amerika’ya sığınıp, mültecilik başvurusu yapan insanlara verdikleri bu zarardan dolayı bu şirketlere @onetrust ve @LexisNexis milyar dolarlık tazminat davası açmayı planlıyoruz. Avrupa Parlementosu’nda ve Amerika’da her iki mecliste de gündem yapmayı planlıyoruz. Avukatlık masrafları için gerekirse Gofundme aracılığı ile para toplayacağız. Arkadaşlar kendileri hakkında bilgi var mı, lütfen sorgulasınlar. Hazırlıklı olsunlar.”





BU KONU NEDEN ÖNEMLİ?





Ramazan Faruk Güzel ise konunun neden önemli olduğunu şöyle anlatıyor: “Mesele sadece bıraktığınız mallar değil. Diyelim ki, yurt dışında sıfırdan bir hayat kurmaya çalışıyorsunuz. Bankalardan, Amazon’dan, Uber’den hesap açmaya çalışıyorsunuz ama bakıyorsunuz ki hesabınız kapanmış. Rejim boş durmuyor. Mağdurları daha da mağdur etmek için uğraşıyorlar. O nedenle hazırlıklı olunmalı. Bu listelere sadece mal varlığıyla ilgili bilgiler girmemiş; ta 2019’dan beri internetten topladıkları bilgileri de girmişler. Yani Avrupa’nın ve ABD’nin tanımadığı bir terör örgütü iddiasıyla büyük şirketlerin akıllarını karıştırıyor, ‘riskli müşteri’ imasıyla masum insanlara büyük zararlar veriyorlar. Bu risk kurumları belki Türkiye’deki rejimin etkisiyle hareket ediyor olabilirler. Ancak onlardan bu bilgileri alan firmalar kötü niyetli olmayabilir. O nedenle onları bilgilendirmekte fayda var.”





ADEM YAVUZ ARSLAN: UBER HESABIM KAPANDI







Konunun mağdurlarından biri de gazeteci Adem Yavuz Arslan. Onun da Türkiye’deki mal varlıkları dondurulmuştu. Arslan, konuyla ilgili paylaşımında şunları söylüyor: “Erdoğan rejimi eziyet etmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bunların asılsız listeleri yüzünden banka hesabım kapandı, bir sürü işlemde ciddi sorun yaşadım. Uber hesabım filan da kapandı. Tek tek mücadele ediyorum.”